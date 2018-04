Frankreichs Präsident fordert USA zur Mitarbeit auf

Macron plädiert vor US-Kongress für Erneuerung des Multilateralismus

Washington (AFP) - Der französische Staatschef Emmanuel Macron hat in einer Rede vor dem US-Kongress ein leidenschaftliches Plädoyer gegen den "Nationalismus" und für die globale Zusammenarbeit gehalten. Macron warb in seiner Ansprache am Mittwoch vor Repräsentantenhaus und Senat in Washington für einen "starken Multilateralismus". Die USA forderte er dazu auf, an einem Ausbau und einer Neudefinition der internationalen Zusammenarbeit mitzuwirken.

Macron am Mittwoch im Kongress © AFP

Die Vereinigten Staaten hätten den Multilateralismus einst begründet. Sie müssten nun helfen, "ihn zu bewahren und neu zu erfinden", sagte Macron. Wenn die globale Gemeinschaft jetzt nicht mit Dringlichkeit handle, dann würden multilaterale Institutionen wie die UNO und die Nato "nicht länger existieren" und nicht mehr ihren "stabilisierenden Einfluss ausüben" können.

Macrons Worte konnten als Mahnung an US-Präsident Donald Trump verstanden werden, der für einen weitgehenden Rückzug der USA auf sich selbst eintritt. Der französische Staatschef warb auch eindringlich für den globalen Umweltschutz und das Pariser Abkommen gegen die Erderwärmung. Trump hatte vergangenes Jahr den Ausstieg aus dem Abkommen angekündigt. "Es gibt keinen Planeten B", sagte Macron unter Anspielung auf den Terminus "Plan B".