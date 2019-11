Besuch aus Anlass des Mauerfall-Jahrestages

Macron reist am Sonntag zu Treffen mit Merkel und Steinmeier nach Berlin

Paris (AFP) - Der französische Präsident Emmanuel Macron reist am Sonntag zu Gesprächen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Berlin. Im Anschluss an die Treffen am Sonntagabend sei ein Abendessen mit Zeitzeugen des 9. November 1989 geplant, erklärte der Elysée-Palast am Donnerstag.

Merkel und Macron im Oktober in Toulouse © AFP

Es handele sich um einen "Moment des Nachdenkens über das Erbe von 1989 und den Sinn des europäischen Projektes, bei dem die Betonung auf die Bedeutung des deutsch-französischen Tandems gelegt wird", erklärte das französische Präsidialamt weiter.

Mit scharfer Kritik am Zustand der Nato hatte Macron am Donnerstag für Irritationen bei den Nato-Partnern gesorgt. Der französische Präsident hatte dabei vor allem eine mangelnde Koordination mit den USA kritisiert und von einem "Hirntod" des Verteidigungsbündnisses gesprochen. Merkel hatte Macrons Äußerungen widersprochen.