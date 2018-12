Regierungschef Philippe trifft sich mit Parteichefs und Demonstranten

Macron setzt nach Ausschreitungen auf Dialog mit den "Gelbwesten"

Paris (AFP) - Nach der massiven Gewalt bei Protesten der "Gelbwesten" setzt die französische Regierung auf weitere Gespräche mit den Demonstranten. Präsident Emmanuel Macron wies Premierminister Edouard Philippe an, Vertreter der im Parlament vertretenen Parteien sowie der "Gelbwesten" zu empfangen, wie der Elysée-Palast am Sonntag nach einer Krisensitzung der Regierung mitteilte. Bei den Ausschreitungen waren landesweit gut 260 Menschen verletzt worden, in Paris spielten sich chaotische Szenen ab.

Angezündetes Auto in Paris © AFP

Das erste Treffen mit den "Gelbwesten" soll am Montag stattfinden, wie das Büro von Regierungschef Philippe mitteilte. Neben Repräsentanten der Protestbewegung sollen daran auch die Chefs der im Parlament vertretenen Parteien sowie die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo teilnehmen. Ein Gespräch zwischen Vertretern der "Gelbwesten" und Umweltminister François de Rugy am vergangenen Dienstag war ergebnislos verlaufen.

Nach Angaben des Präsidentenpalastes rief Macron seinen Innenminister Christophe Castaner bei der Krisensitzung auf, über eine "Anpassung" des Polizeiaufgebots nachzudenken. Der Staatschef selbst wollte sich nach den Beratungen mit Castaner, Rugy und Innenstaatssekretär Laurent Nuñez nicht öffentlich zu den Krawallen äußern.

Am Sonntagvormittag hatte sich Macron ein Bild von den Zerstörungen in Paris gemacht. Unmittelbar nach seiner Rückkehr vom G20-Gipfel in Buenos Aires besuchte er den Triumphbogen, den Demonstranten mit Parolen wie "Triumph der Gelbwesten" und "Macron, tritt zurück!" besprüht hatten.

Landesweit hatten sich am Samstag nach Angaben des Innenministeriums 136.000 Menschen an den Demonstrationen der "Gelbwesten" beteiligt. Im Zentrum von Paris kam es zu Ausschreitungen, als Randalierer Barrikaden errichteten, Autos anzündeten und Fensterscheiben einwarfen. Ordnungskräfte setzten Tränengas und Wasserwerfer ein.

Von Buenos Aires aus richtete Macron am Samstag eine scharfe Warnung an die Randalierer. "Ich werde niemals Gewalt akzeptieren", sagte er. Kein Anliegen rechtfertige den Angriff auf Staatsvertreter, die Plünderung von Geschäften und die Bedrohung von Passanten und Journalisten.

Auch Innenminister Castaner zeigte sich am Samstagabend schockiert. Um die Lage unter Kontrolle zu bringen, komme auch die Verhängung des Ausnahmezustands in Betracht, sagte er. Justizministerin Nicole Belloubet widersprach ihrem Ministerkollegen am Sonntag. Es gebe mit Sicherheit andere Lösungen als eine Rückkehr zum Ausnahmezustand, der nach den Pariser Anschlägen im November 2015 verhängt und erst vor gut einem Jahr aufgehoben worden war.

Landesweit wurden bei Protestaktionen der "Gelbwesten" am Samstag 263 Menschen verletzt, die Hälfte von ihnen in Paris. In der Hauptstadt nahm die Polizei 412 Menschen fest, von denen sich am Sonntag noch 372 in Gewahrsam befanden. Etwa zwei Drittel von ihnen drohten strafrechtliche Konsequenzen, sagte Justizministerin Belloubet.

An einer von "Gelbwesten" errichteten Straßenblockade nahe der südfranzösischen Stadt Arles kam es am Samstag zu einem tödlichen Unfall, als ein Mann mit voller Geschwindigkeit auf das Ende eines Staus auffuhr, der sich vor einer Barrikade der Demonstranten gebildet hatte. Es ist der dritte Todesfall seit Beginn der Protestaktionen Mitte November.

Wegen der Ausschreitungen sagte Premierminister Edouard Philippe seine Reise zum Klimagipfel nach Polen ab. Er sprach von einem "selten erreichten Ausmaß der Gewalt". Regierungssprecher Benjamin Griveaux kündigte eine Fortsetzung der Reformpolitik an. "Wir haben gesagt, dass wir den Kurs nicht ändern werden. Denn der Kurs ist gut."

Die "Gelbwesten" fordern unter anderem Steuersenkungen sowie eine Anhebung von Mindestlöhnen und Renten. In einigen Regionen Frankreichs droht wegen der anhaltenden Proteste ein Treibstoffmangel. Viele Tankstellen in der Bretagne konnten die Autofahrer am Sonntag nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr bedienen. Auf der französischen Pazifikinsel La Réunion, wo der "Gelbwesten"-Protest besonders stark ist, warnten die Behörden vor Versorgungsengpässen. Demonstranten blockieren dort Zufahrtsstraßen zum Hafen.