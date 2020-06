Macron trifft Sahel-Chefs - Merkel zugeschaltet

Paris (AFP) - Frankreich und fünf Länder der Sahelzone kommen am Dienstag zu einem Gipfeltreffen zusammen (12.00 Uhr, Pressekonferenz gegen 16.30 Uhr). Im westafrikanischen Mauretanien wollen die Länder nach Pariser Angaben eine Bilanz des Kampfs gegen Dschihadisten in der Krisenregion ziehen. An einer anschließenden Videokonferenz nimmt dem Elysée-Palast zufolge auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teil.

Macron will Europäer an Sahel-Truppe beteiligen © AFP

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reist persönlich zu dem Treffen in der mauretanischen Hauptstadt Nouakchott. Er dürfte dort seinen Ruf nach europäischen Kampftruppen erneuern. Zu der sogenannten G5-Sahelgruppe gehören neben Mauretanien auch Niger, der Tschad, Burkina Faso und Mali. Die Bundeswehr ist in Mali im Rahmen von Missionen der UNO und der EU mit maximal 1550 Soldaten im Einsatz.