Präsident reagiert nach Morddrohung gegen Bürgermeister von Kleinstadt

Macron verurteilt Gewalt gegen Politiker und Polizisten

Paris (AFP) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Gewalt gegen Politiker und Sicherheitskräfte scharf verurteilt. Wer Beamte und gewählte Volksvertreter angreife, müsse "schwer bestraft werden", sagte Macron am Freitag bei einer Gedenkfeier zum 150. Jahrestag der Wiederherstellung der französischen Republik im Pariser Pantheon. Polizisten, Richter und Bürgermeister kämpften gegen Rassismus und Antisemitismus und spielten damit eine "entscheidende Rolle" im demokratischen Staat, betonte Macron.

Verurteilt Gewalt: Präsident Macron © AFP

In Frankreich hatten sich Drohungen und Übergriffe zuletzt gehäuft. Am Donnerstag wurde ein Mann festgenommen, der den Bürgermeister der Kleinstadt Givors bei Lyon mit dem Tode bedroht haben soll. Der Täter hatte das neu gewählte Stadtoberhaupt Mohamed Boudjellaba wegen seiner nordafrikanischen Wurzeln zudem rassistisch in einem Drohbrief beschimpft.

Mit der Gedenkfeier im Pantheon erinnerte die Staatsspitze an die Ausrufung der dritten Republik am 4. September 1870. Zuvor hatten preußische Kräfte im deutsch-französischen Krieg Kaiser Napoleon III. bei Sedan gefangen genommen.