Macron will Strategie gegen Islamisten vorstellen

Paris (AFP) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will am Freitag seine lang erwartete Strategie gegen den Islamismus vorstellen. Bei einem Besuch im Pariser Vorort Les Mureaux will er sich nach Angaben aus dem Elysée-Palast zu möglichen Gesetzesverschärfungen äußern, die bis zum Jahresende auf den Weg gebracht werden könnten (10.30 Uhr).

Will schärfer gegen Islamisten vorgehen: Präsident Macron © AFP

Vorgesehen ist dem Präsidenten-Umfeld zufolge unter anderem eine strengere Kontrolle fundamentalistischer Verbände, die eigene "Schulen" betreiben. Vor allem das rechte politische Lager in Frankreich wirft Macron vor, nicht hart genug gegen Islamisten vorzugehen. Das Land wird seit 2015 durch eine Anschlagsserie mit mehr als 250 Toten erschüttert. Viele der Täter bekannten sich zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat.