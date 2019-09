Frankreichs Präsident führt Einzelgespräche mit Kollegen aus den USA und dem Iran

Macron will Trump und Ruhani zu direkter Begegnung bei UN-Generaldebatte bewegen

New York (AFP) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron will US-Präsident Donald Trump und den iranischen Präsidenten Hassan Ruhani in persönlichen Gesprächen zu einem bilateralen Treffen am Rande der UN-Generaldebatte bewegen. Dazu führte Macron nach eigenen Angaben bereits am Montagvormittag informelle Gespräche mit Trump. Ruhani werde er noch am Abend sehen, bevor er sich am Dienstagvormittag erneut mit Trump treffen werde, sagte Macron in New York. "Ich werde alles tun, was ich kann, damit die Voraussetzungen für Gespräche entstehen."

Donald Trump (l.) und Irans Präsident Hassan Ruhani © AFP

Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif hatte zuvor die Bereitschaft seines Landes zu Gesprächen mit den USA bekräftigt. Der Iran schließe die "Tür für Gespräche nicht", antwortete Sarif am Rande der UN-Generaldebatte auf die Frage von Journalisten, ob ein direktes Treffen zwischen Trump und Ruhani möglich sei. Sollte das Treffen jedoch "nur zu einem Foto" ohne konkrete Ergebnisse führen, würde dies die "wirtschaftlichen Schwierigkeiten" der Iraner nur noch weiter "verstärken".

Vor dem Hintergrund massiver Spannungen zwischen Washington und Teheran will Ruhani bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York einen Friedensplan für den Persischen Golf vorstellen. Trump war im Mai 2018 aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen und hatte scharfe Sanktionen gegen das Land verhängt. In Reaktion auf den Bruch des Abkommens durch die USA begann der Iran im Mai, sich schrittweise aus der Vereinbarung zurückzuziehen.

Der Konflikt zwischen den beiden Staaten spitzte sich in den vergangenen Monaten mit einer Reihe von Angriffen auf Tanker und Ölanlagen in der Golfregion weiter zu. Die USA machten den Iran für die Attacken verantwortlich, darunter einen beispiellosen Angriff auf zwei Ölanlagen in Saudi-Arabien am 14. September. Teheran wies jede Verantwortung für die Attacken zurück, zu denen sich die jemenitischen Huthi-Rebellen bekannten.