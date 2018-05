Frankreichs Präsident will weiter mit den USA zusammenarbeiten

Macron wirbt für breites Abkommen für Stabilität im Nahen Osten

Berlin (AFP) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron möchte nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran "in einem breiteren Rahmen" mit Washington zusammenarbeiten. "Das Wichtigste ist die Stabilität im Nahen Osten aufrecht zu erhalten", sagte Macron in einem Interview mit den ARD-"Tagesthemen" und der Deutschen Welle vom Mittwoch, das vorab verbreitet wurde. Er bekräftige den Willen der europäischen Partner, in dem Abkommen zu bleiben.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Aachen © AFP

Das Atomabkommen müsse aber ergänzt werden: "über 2025 hinaus, über die ballistischen Fähigkeiten des Iran und die regionalen Aktivitäten des Iran", sagte der Präsident. Ziel der sei ein "breiteres Abkommen" mit allen Parteien "zur regionalen Sicherheit und Stabilität". Er bedauere die Entscheidung der USA, erklärte Macron. Es könnten aber nicht "alle stehen bleiben", nur weil ein Unterzeichner aus dem Abkommen austrete.

Europa stehe nun vor einer historischen Herausforderung, sagte Macron in dem Interview. "Europa hat die Aufgabe, die multilaterale Ordnung zu bewahren, die wir am Ende des Zweiten Weltkriegs errichtet haben", mahnte er.