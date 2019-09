Frankreichs Präsident: "Er hat uns genauso geliebt hat wie wir ihn geliebt haben"

Macron würdigt Chirac in Fernsehansprache als "großen Franzosen"

Paris (AFP) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den verstorbenen Ex-Präsidenten Jacques Chirac als "großen Franzosen" gewürdigt. Macron sagte am Donnerstag in einer Fernsehansprache, er wende sich mit "großer Trauer und Ergriffenheit" an die Franzosen. Chirac sei ein Staatsmann gewesen, "der uns genauso geliebt hat wie wir ihn geliebt haben".

Macron auf dem Weg zu Chiracs Wohnung in Paris © AFP

Chirac habe nicht nur die Franzosen "tief geliebt", sondern sei auch ein "Liebhaber der französischen Kultur" gewesen, sagte Macron. Auch wer die "Ideen und Kämpfe" des konservativen Politikers nicht geteilt habe, zolle ihm nun Anerkennung für seine Verdienste. "Er hat so viel für unser Land, unsere Werte, die Brüderlichkeit und die Toleranz getan", sagte Macron.

"Er trug die Liebe zu Frankreich und zu den Franzosen in sich", fügte der Präsident hinzu. Chirac habe dabei eine "bestimmte Idee von Frankreich verkörpert". Er sei immer auf die Einheit und den Zusammenhalt des Landes bedacht gewesen und habe es "mutig vor den Extremen und dem Hass geschützt".

"Jacques Chirac geht in die Geschichte ein und fehlt von nun an jedem von uns", sagte Macron am Ende der zehnminütigen Ansprache, die von den großen französischen Fernsehsendern übertragen wurde.

Chirac war am Donnerstagmorgen im Alter von 86 Jahren gestorben. Der konservative Politiker war von 1995 bis 2007 französischer Staatschef. Zuvor war er auch Bürgermeister von Paris.