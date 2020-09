Französischer Präsident für Stärkung der irakischen Souveränität

Macron zu erstem Besuch im Irak eingetroffen

Bagdad (AFP) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist zu seinem ersten offiziellen Besuch im Irak eingetroffen. Er landete am Mittwoch in Bagdad, wie AFP-Reporter berichteten. Er wird sich nur wenige Stunden in der irakischen Hauptstadt aufhalten und unter anderem Regierungschef Mustafa Kadhemi und Präsident Barham Saleh treffen. Macron ist das erste ausländische Staatsoberhaupt, das den Irak seit Kadhemis Ernennung im Mai besucht.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron © AFP

Kadhemi hatte im Mai die Regierungsgeschäfte übernommen, nachdem die Vorgängerregierung unter Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi nach monatelangen Massenprotesten zurückgetreten war.

Er wolle dazu beitragen, die Souveränität des Landes zu stärken, sagte Macron am Dienstagabend vor seiner Abreise. Zuvor hatte er am Freitag bereits erklärt, der "Kampf um die Souveränität des Irak ist wesentlich". Die Iraker, die "so sehr gelitten haben", hätten Unterstützung ihrer Bemühungen gegen die "Vorherrschaft regionaler Mächte und des islamistischen Terrorismus" verdient.

Die Beziehung der beiden wichtigsten Verbündeten des Irak - Iran und die USA - sind seit Jahren von Feindseligkeit geprägt, wodurch Bagdad in eine schwierige Lage versetzt wird. Seit dem Rückzug der USA aus dem internationalen Atomabkommen mit Teheran haben sich die Beziehungen weiter verschlechtert. Frankreich zählt zu den europäischen Vertragspartnern, die das Abkommen retten wollen.

Am Montag war Macron zu politischen Gesprächen im Libanon eingetroffen. Nach den verheerenden Explosionen mit mehr als 180 Toten am 4. August hatte er dort auf grundlegende Reformen und die schnelle Bildung einer neuen Regierung gedrängt.