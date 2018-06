Macrons Gesetz gegen "Fake News" erstmals im Parlament

Paris (AFP) - Ein umstrittener Gesetzesvorschlag gegen "Fake News" beschäftigt am Donnerstag erstmals die französische Nationalversammlung (ab 09.30 Uhr). Präsident Emmanuel Macron will damit die Verbreitung von Gerüchten und Falschaussagen in Wahlkampfzeiten verhindern. Nach der Vorlage könnten Betroffene mit Hilfe eines Richters im Eilverfahren gegen Unwahrheiten vorgehen, die in sozialen Netzwerken verbreitet werden.

Macron: Wegen Gesetz gegen "Fake News" in der Kritik © AFP

Den Urhebern drohen bis zu ein Jahr Haft und eine Geldstrafe von 15.000 Euro. Kritiker sehen darin einen Versuch Macrons, missliebige Informationen zu unterbinden. Sie warnen vor "Zensur" und einem "Maulkorb" für Medien und Bürger. Daneben berät die Nationalversammlung über ein geplantes Handyverbot an Schulen.