Aktivisten setzen Proteste trotz Aufschubs für Ökosteuer fort

Macrons Regierung will "Gelbwesten" mit Zusagen beschwichtigen

Paris (AFP) - Nach mehr als zweiwöchigen Protesten der "Gelbwesten" hat die französische Regierung Zugeständnisse gemacht: Die zum Januar geplante Anhebung der Ökosteuer wird für sechs Monate aufgeschoben, wie Regierungschef Edouard Philippe am Dienstag ankündigte. Auch die staatlich regulierten Strom- und Gaspreise bleiben vorerst stabil. Aktivisten reagierten ablehnend: "Die Franzosen wollen keine Krümel, sondern das ganze Baguette", sagte ein "Gelbwesten"-Vertreter.

"Keine Steuer ist es wert, die Einheit der Nation zu gefährden", sagte Philippe nach einer Krisensitzung unter Leitung von Präsident Emmanuel Macron. Die Regierung habe die Wut der Franzosen vernommen, es sei die Wut einer hart arbeitenden Bevölkerung.

Nach den Worten des Premiers wird die Ökosteuer auf Diesel und Benzin nicht wie geplant zum Januar erhöht. Die Strom- und Gaspreise der staatlichen Energieversorger bleiben für die Wintermonate bis zum März stabil. Verbraucherverbände hatten einen deutlichen Anstieg befürchtet.

Erste Reaktionen der "Gelbwesten" fielen negativ aus: "Wir sind überhaupt nicht zufrieden", erklärte eine Aktivistin in Bordeaux. Ein anderer "Gelbwesten"-Vertreter forderte umfassende Steuersenkungen und eine Anhebung von Löhnen und Renten, damit die Menschen in Würde leben könnten.

In mehreren Landesteilen setzten Aktivisten ihre Proteste fort. In Lorient in der Bretagne, wo Sprit seit Tagen knapp wird, blockierten Demonstranten in gelben Westen weiter die Zugänge zu einem Treibstofflager. Im nordwestlich gelegenen Brest äußerten sich Aktivisten dagegen "zufrieden" über die Ankündigungen und hoben die Blockade eines Lagers auf.

Steuersenkungen, wie sie die "Gelbwesten" fordern, hat Regierungschef Philippe vorerst ausgeschlossen. "Wenn die Steuern sinken, müssen auch die Ausgaben sinken", betonte Philippe. Zudem verwies er auf die Anpassung des Mindestlohns an die Inflationsrate zum 19. Dezember. Die Protestbewegung will dagegen eine deutliche Erhöhung des Mindestlohns erreichen.

Der Lastwagenfahrer Eric Drouet, der die Proteste am 17. November mit ins Leben gerufen hatte, kritisierte Präsident Macron scharf für sein Schweigen: "Wer ist er, uns so mit Verachtung zu strafen?", schrieb er auf Facebook. Laut Elysée-Palast will sich Macron vorerst nicht weiter zu den "Gelbwesten" äußern.

Bei den Protesten wird immer stärker der Ruf nach einem Rücktritt des Staatschefs laut. In Frankreich wird die Krise als die schwerste in Macrons anderthalbjährigen Amtszeit gewertet.

Der Staatschef traf im Elysée-Palast erstmals mit einem Vertreter der "Gelbwesten" zusammen. Dabei kam es zu einem kurzen Austausch mit dem Aktivisten, der während der Proteste in Hungerstreik getreten war, wie das Büro des Präsidenten mitteilte.

Regierungschef Philippe rief die Demonstranten zur Mäßigung auf: "Die Gewalt muss aufhören", betonte er mit Blick auf angekündigte Proteste in Paris am Samstag. In der Hauptstadt hatte es vergangenes Wochenende massive Ausschreitungen gegeben.

Bisher kamen bei den Protesten vier Menschen ums Leben, hunderte wurden verletzt. Die Sachschäden liegen in Millionenhöhe. Das Innenministerium kündigte nach einem Treffen mit Polizeigewerkschaftern eine neue Strategie an.

Mittelfristig setzt die Regierung auf Gespräche mit "Gelbwesten"-Vertretern und Kommunalpolitikern, die vom 15. Dezember bis zum 1. März dauern sollen. Dabei soll es auch um die Forderung der "Gelbwesten" gehen, öffentliche Dienstleistungen wie Post und Bahn wieder auszubauen, von denen einige Regionen abgeschnitten sind.

Ein Treffen zwischen Premier Philippe und Aktivisten war vorher geplatzt. Die "Gelbwesten"-Vertreter erklärten, sie hätten Drohungen von anderen Aktivisten erhalten.

In der französischen Nationalversammlung wurde erregt über die Haltung der Regierung debattiert. Oppositionspolitiker vom rechten und linken Lager werfen Macron vor, viel zu spät auf die Proteste zu reagieren und zu wenig anzubieten.