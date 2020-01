Regierung wollte Gespräche ursprünglich verschieben

Madrid verhandelt noch vor Neuwahlen in Katalonien mit Unabhängigkeitsführern

Madrid (AFP) - Die spanische Zentralregierung wird nun doch vor den vorgezogenen Neuwahlen in Katalonien Gespräche mit katalanischen Unabhängigkeitsbefürwortern führen. Das teilte das Büro von Regierungschef Pedro Sánchez am Donnerstag mit. Zuvor hatte das Büro erklärt, die Verhandlungen über eine Lösung des Konflikts um die Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien würden erst abgehalten, wenn eine neue Regionalregierung im Amt sei.

Wenige Stunden später teilte die Regierung dann mit, "um jeglichen Zweifel" an ihrem Willen zum Dialog auszuräumen, sei sie bereit, die Gespräche vor den katalanischen Wahlen aufzunehmen. Ein Sprecher der katalanischen Unabhängigkeitspartei Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) hatte die Verschiebung als "schamlosen Verstoß" gegen gemachte Zusagen verurteilt. Ein Treffen des katalanischen Regionalpräsidenten Quim Torra mit Sánchez am 6. Februar in Barcelona soll den Grundstein für die Gespräche legen.

Sánchez hatte der ERC die Verhandlungen im Gegenzug für deren Unterstützung bei seiner Wiederwahl zum Ministerpräsidenten Anfang Januar zugesagt. Durch ihre Enthaltung im spanischen Parlament hatte die ERC den Weg für Sánchez' Wahl freigemacht.

Regionalpräsident Torra hatte am Mittwoch vorgezogene Neuwahlen in Katalonien ausgerufen. Hintergrund ist ein Bruch zwischen Torras Partei Junts per Catalunya (Zusammen für Katalonien) und der mit ihr verbündeten ERC. Einen Wahltermin nannte Torra nicht. Das Datum werde nach Verabschiedung des Haushalts bekanntgegeben, erklärte er. Dies dauert voraussichtlich noch rund zwei Monate.