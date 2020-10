Gericht verwirft von Zentralregierung verhängte Corona-Beschränkungen

Madrids Bewohner sollen Region trotz Urteils gegen Teil-Lockdown nicht verlassen

Madrid (AFP) - Trotz eines Gerichtsurteils gegen einen Teil-Lockdown für den Großraum Madrid hat die dortige Regionalregierung die Menschen aufgefordert, die Metropolregion nicht zu verlassen. "Wir bitten die Menschen erneut, Madrid nicht zu verlassen und alle Gesundheitsrichtlinien zu beachten", erklärte Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso am Donnerstag. Zuvor war die konservative Regionalregierung selbst gegen den von der linksgerichteten Zentralregierung verhängten Teil-Lockdown vor Gericht gezogen, obwohl die Corona-Zahlen in Madrid rasant gestiegen waren.

Madrids Regionalpräsidentin Díaz Ayuso © AFP

Das höchste Regionalgericht von Madrid setzte dann am Donnerstag die von der Zentralregierung angeordnete Abriegelung der Hauptstadtregion vom Rest des Lands außer Kraft. Zur Begründung erklärten die Richter, die Beschränkungen beeinträchtigten die "Rechte und fundamentalen Freiheiten" der betroffenen 4,5 Millionen Einwohner. Auch verfüge das nationale Gesundheitsministerium, das den Lockdown angeordnet hatte, nicht über die entsprechende Kompetenz.

Unter dem Teil-Lockdown durften die Bewohner der spanischen Hauptstadt und neun nahegelegener Gemeinden seit Freitag ihre Stadt nur noch zum Arbeiten, für die Schule oder aus medizinischen Gründen verlassen. Die Corona-Beschränkungen waren aber nicht wie im Frühjahr mit einer Ausgangssperre verbunden, die Madrilenen können also ihre Wohnungen jederzeit verlassen.

Die Verordnung war am Mittwoch vergangener Woche zwischen dem spanischen Gesundheitsministerium und den meisten von Spaniens 17 Regionen vereinbart worden, um Gegenden mit einer schnellen Ausbreitung des neuartigen Coronavirus vom Rest des Landes zu isolieren - für das Corona-Management sind in Spanien grundsätzlich die Regionen zuständig. Die Verordnung kam de facto aber nur in der Region Madrid mit ihren extrem hohen Infektionsraten zum Tragen.

Die rechtsgerichtete Regionalregierung von Madrid hatte sich gegen die Verordnung gesperrt. Zuvor hatte sie nur eine Reihe von besonders stark betroffenen Vierteln abgeriegelt. Sie sagte zwar zu, das mehrheitlich beschlossene Dekret umzusetzen, kündigte aber zugleich an, seine Rechtmäßigkeit zunächst vom obersten spanischen Gericht prüfen zu lassen. Diese Gerichtsentscheidung steht noch aus.

Ohne gerichtliche Bestätigung der Restriktionen kann die Polizei im Großraum Madrid bei Verstößen keine Bußgelder verhängen. Dies hatte sie in Erwartung des Urteils bisher schon nicht getan.

Mit 700 Infektionen pro 100.000 Einwohner im Durchschnitt - in vielen Vierteln noch mehr - hat die Region Madrid die höchste Corona-Ansteckungsrate in ganz Spanien. Die landesweite Rate von 275 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner ist wiederum die höchste in der EU.