Gremium wählt Diosdado Cabello - Politiker auf Sanktionslisten von USA und EU

Maduro-Vertrauter neuer Chef der verfassunggebenden Versammlung in Venezuela

Caracas (AFP) - Der Präsidenten-Vertraute Diosdado Cabello ist zum neuen Präsidenten der verfassunggebenden Versammlung in Venezuela gewählt worden. Der von den USA und der EU mit Sanktionen belegte Vertraute von Staatschef Nicolás Maduro wurde von den 545 Mitgliedern der Versammlung am Dienstag per Handzeichen gewählt. Cabello folgt auf Delcy Rodríguez, die Maduro in der vergangenen Woche zur seiner Stellvertreterin machte.

Diosdado Cabello © AFP

Maduro wird vorgeworfen, die Demokratie in Venezuela auszuhebeln. Nach monatelangen Protesten der Opposition hatte er das von der Opposition dominierte Parlament im vergangenen Jahr de facto entmachtet und durch die verfassunggebende Versammlung ersetzt.

Das US-Finanzministerium hatte im Mai Sanktionen gegen Cabello verhängt. Zur Begründung führte es an, der Politiker sei in Drogenhandel, Geldwäsche, die Veruntreuung von Staatsgeldern und Korruption verwickelt. Auch die EU und die Schweiz hatten ihn wegen schwerer Menschenrechtsverstößen auf ihre Sanktionslisten gesetzt.