Venezuelas Staatschef will auch russische Unternehmer treffen

Maduro reist zu Staatsbesuch nach Russland

Caracas (AFP) - Inmitten der schwersten Wirtschaftskrise in der Geschichte seines Landes hat Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro einen kurzfristigen Besuch in Russland angekündigt. Er werde "in wenigen Stunden" zu einem offiziellen Besuch nach Moskau aufbrechen und dort seinen "Freund" Wladimir Putin treffen, sagte Maduro am Montag (Ortszeit) in einer Fernsehansprache. Wie lange er in Russland bleiben werde, sagte Maduro nicht.

Nicolás Maduro © AFP

Venezuelas Präsident, der sich seit Januar in einem Machtkampf mit Oppositionschef Juan Guaidó befindet, kündigte an, in Russland auch die Chefs "wichtiger Unternehmen" treffen zu wollen.

In Venezuela ringen der seit 2013 amtierende Maduro und Guaidó seit Monaten um die Macht. Der Oppositionschef hatte sich im Januar zum Übergangspräsidenten erklärt und wird von rund 50 Staaten anerkannt, darunter den USA und Deutschland. Maduro kann dagegen auf Unterstützung von Ländern wie Russland und Kuba bauen - und auf den Rückhalt der venezolanischen Militärführung.