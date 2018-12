Altmaier kritisiert Schäuble-Empfehlung für Merz - Merkel "dankbar" für 18 Jahre

Mahnungen zur Geschlossenheit am Tag vor der Wahl des CDU-Parteivorsitzes

Hamburg (AFP) - Am Tag vor der mit Spannung erwarteten Wahl der oder des neuen CDU-Vorsitzenden haben sich die Mahnungen zur Geschlossenheit der Partei gemehrt. Zugleich wurde Kritik an Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble geäußert, weil er eine Empfehlung für Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz abgegeben hatte. Damit sei der "Damm gebrochen", sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier der "Rheinischen Post" und sprach sich selbst für Annegret Kramp-Karrenbauer aus.

Kandidaten für den CDU-Vorsitz © AFP

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier sagte vor den Beratungen der Parteigremien im Hotel "Atlantic" in Hamburg am Donnerstag, er werde keine Empfehlung für einen der drei Kandidaten abgeben, "weil ich Respekt vor den Delegierten habe". Nominiert sind neben Merz und Kramp-Karrenbauer Gesundheitsminister Jens Spahn. Er sehe seine Aufgabe darin, nach der Wahl am Freitag die CDU "mit der Kraft der drei" Kandidaten beieinander zu halten, fügte Bouffier hinzu.

Altmaier bekräftigte seine Unterstützung für Kramp-Karrenbauer. "Ich glaube, dass sie unser Land gut führen kann", Mehrheiten erreichen könne und "in der Mitte" Wahlen gewinne, sagte der Minister in Hamburg.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet warnte vor einer Spaltung der CDU. "Wir müssen auch alles tun, dass es dazu nicht kommt", sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Es müsse alles dafür getan werden, dass die Partei am Abend nach der Wahl geschlossen zusammenstehe, fügte Laschet in Hamburg hinzu.

Auch Vizevorsitzende Julia Klöckner sagte, sie hoffe, dass an Tag Eins nach der Wahl "alle sich hinter dem oder der neuen Vorsitzenden versammeln". Eine Empfehlung lehnte sie erneut ab: "Ich traue meinen Delegierten zu, dass sie in freier und geheimer Wahl das richtige Kreuz machen", sagte sie in der Hansestadt.

Der saarländische Regierungschef Tobias Hans erneuerte seine Unterstützung für Kramp-Karrenbauer. Diese würde auch ein "gutes Bild" zusammen mit dem voraussichtlichen CSU-Chef Markus Söder abgeben, damit wäre "die Bandbreite der Union" gut abgebildet, sagte Hans in Hamburg.

Kramp-Karrenbauer selbst rief ihre Partei zur Einigkeit nach der Wahl des Parteivorsitzes auf. Es sei wichtig, dass die CDU "geschlossen bleibt", sagte die derzeitige CDU-Generalsekretärin im ZDF-"Morgenmagazin". Dies sei eine Aufgabe aller.

Sowohl Merz als auch Spahn hätten jeweils einen "hervorragenden Platz" in der Partei, sagte Kramp-Karrenbauer im ZDF weiter. Die Partei erwarte, dass die beiden unabhängig vom Ausgang der Wahl weiter in der CDU mitarbeiteten.

Die 1001 Delegierten des CDU-Parteitags in Hamburg wählen den neuen Vorsitzenden oder die neue Vorsitzende am Freitag. Dabei gelten Merz und Kramp-Karrenbauer als aussichtsreiche Kandidaten.

CSU-Chef Horst Seehofer sagte in Brüssel zu der anstehenden Wahl, er traue sich "trotz langer Tätigkeit in der Politik" keine Prognose zu. Auch zu möglichen Favoriten wollte sich der Bundesinnenminister nicht äußern. "Ich finde, der Respekt vor einem Parteitag gebietet, dass man den Delegierten diese Entscheidung überlässt."

Merkel selbst, die nach 18 Jahren an der Spitze der Partei ihren Rückzug angekündigt hatte, äußerte sich "dankbar" über diese Zeit. Sie sei "gespannt" auf die Wahl ihres Nachfolgers, sagte Merkel am Donnerstag in Hamburg. "Das ist Demokratie pur, wenn Auswahl besteht."

Die Positionierungen verschiedener Parteigrößen wollte Merkel nicht kommentieren. Die Äußerungen vor der Wahl hätten sich alle im Rahmen von Meinungsfreiheit und Demokratie abgespielt.