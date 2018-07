Kapitän der "Lifeline" gegen Kaution auf freiem Fuß

Malta hält auch Flüchtlings-Rettungsschiff von Sea-Watch fest

Valletta (AFP) - Die Behörden in Malta halten neben der "Lifeline" ein zweites deutsches Flüchtlings-Rettungsschiff fest. Die deutsche Nichtregierungsorganisation Sea-Watch teilte am Montag auf ihrer Website mit, die "Sea-Watch 3" werde "ohne jegliche Rechtsgrundlage" am Auslaufen gehindert. Unterdessen kam der Kapitän der "Lifeline", Claus-Peter Reisch, gegen Zahlung einer Kaution von 10.000 Euro auf freien Fuß. Ein nächster Gerichtstermin wurde für kommende Woche angesetzt.

Die "Sea-Watch 3" im maltesischen Hafen Marsa © AFP

Reisch war am Montag zu seiner ersten Gerichtsanhörung in der maltesischen Hauptstadt Valetta erschienen. Die Behörden werfen dem 57-Jährigen vor, sich bei der Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer behördlichen Anweisungen widersetzt und gegen internationales Recht verstoßen zu haben. Nachdem die "Lifeline" in Malta eingelaufen war, wurde der Kapitän zunächst mehrfach von der Polizei vernommen und dann vor Gericht gestellt.

Reisch kritisierte vor dem Gerichtstermin das harte Vorgehen von EU-Staaten gegen zivile Seenotretter scharf. "Die EU nimmt das Sterben aus politischen Gründen in Kauf. Das ist widerlich", erklärte er. Die EU-Politik versuche mit aller Macht, Seenotrettung zu verhindern. "Was ist das für eine Welt, in der stärker gegen das Retten als gegen das Sterben vorgegangen wird?", fragte er.

Reisch kritisierte auch die maltesische Justiz und erhob schwere Vorwürfe gegen die libysche Küstenwache. "Ich stehe hier vor Gericht, aber warum steht hier nicht die libysche Küstenwache?", fragte der "Lifeline"-Kapitän. Die Küstenwache Libyens habe seine Besatzung und ihn "noch vor kurzem mit dem Tod bedroht". Bei "Rettungen" der Küstenwache würden regelmäßig Migranten sterben.

Zugleich kündigte Reisch an, mit der Justiz zu kooperieren. Er werde vor Gericht Rede und Antwort stehen und zur Aufklärung beitragen. Er sei sich indes "keiner Schuld bewusst", aber seiner Crew "dankbar", dass die Rettung von 234 Flüchtlingen gelungen sei.

Die "Sea-Watch 3" habe eine ordnungsgemäße Registrierung und sei berechtigt, die niederländische Flagge zu führen. Die Regierung in Malta führe "eine politische Offensive zur Beendigung der zivilen Rettung auf See", kritisierte die Organisation Sea-Watch.

"Während wir daran gehindert werden, den Hafen zu verlassen, ertrinken Menschen, das ist absolut inakzeptabel", erklärte die Kapitänin der "Sea-Watch 3", Pia Klemp. Die maltesische Regierung solle "die Behinderung von Rettungskräften" einstellen, da Menschenleben akut gefährdet seien. Jeder weitere Tod auf See gehe auf das Konto derjenigen, welche die Rettung verhinderten. Im Moment gebe es im Einsatzgebiet keine geeigneten Schiffe mehr, obwohl die "Sea-Watch 3" gut ausgerüstet und einsatzbereit sei.

"Während die Rettungskräfte im Hafen blockiert werden, sind die letzten Tage zu den tödlichsten in diesem Jahr geworden", mahnte die Organisation.

Am Freitag waren nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR mehr als hundert Flüchtlinge ertrunken, nachdem ihr Boot vor der libyschen Küste gekentert war. Am Sonntag wurden nach dem Kentern eines Flüchtlingsbootes weitere 63 Menschen vermisst. Am Montagabend meldete das UN-Flüchtlingshilfswerk, nach dem Untergang eines Flüchtlingsbootes vor der libyschen Küste würden weitere 114 vermisst.

Die "Lifeline" war vergangene Woche in Malta beschlagnahmt worden. Das Schiff hatte vor mehr als einer Woche vor der libyschen Küste 234 Flüchtlinge gerettet und war danach tagelang über das Mittelmeer geirrt, weil Italien und Malta dem Schiff zunächst ein Anlegen verweigert hatten. Schließlich durfte sie in Malta anlegen. Die in Dresden ansässige Hilfsorganisation Mission Lifeline bestreitet jegliches Fehlverhalten.