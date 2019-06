Kommissarische SPD-Vorsitzende bedauerte "unsolidarische Kräfte" in der Partei

Malu Dreyer ist offen für eine gewählte Doppelspitze in der SPD

Berlin (AFP) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hält eine veränderte Führungsstruktur in ihrer Partei für möglich. Wenn bei der anstehenden Diskussion herauskommen sollte, dass die Mehrheit auf eine Doppelspitze gehe, "dann sind wir dafür offen", sagte die kommissarische Ko-Parteivorsitzende am Montag in den ARD-"Tagesthemen".

Auf den überraschenden Rücktritt von Andrea Nahles angesprochen, sagte Dreyer, es sei nicht schön mitzukriegen, dass "Kräfte in unserer Partei unsolidarisch sind". Wenn sie auf die SPD-Parteivorsitzenden schaue, "dann sind wir nicht besonders gut darin, die Arbeit unserer Parteivorsitzenden zu würdigen und ihnen ein Ausscheiden in Würde zu ermöglichen".

Die stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel sollen nach Nahles' Abschied den Neustart der Partei organisieren. Die drei Parteivizes machten anschließend klar, dass keiner von ihnen für den Spitzenposten kandidieren wird.

Am 24. Juni soll der Parteivorstand laut Schäfer-Gümbel über die Frage entscheiden, wann und in welcher Form ein SPD-Parteitag zur Neuwahl der Parteispitze abgehalten wird. Es gehe dabei auch um die Einbeziehung der Basis, etwa per Urwahl, und die Frage einer möglichen Doppelspitze.