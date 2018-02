Zeitung: Attentäter war gebürtiger Serbe

Mann sprengt sich vor US-Botschaft in Montenegro in die Luft

Podgorica (AFP) - Vor der US-Botschaft in Montenegro hat sich in der Nacht zum Donnerstag ein Mann in die Luft gesprengt. Zuvor habe er einen Sprengsatz auf das Botschaftsgelände in der Hauptstadt Podgorica geworfen, teilte die montenegrinische Regierung im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Die Polizei habe Ermittlungen eingeleitet, die Identität des Mannes sei noch unklar. Eine mögliche Spur gebe es noch nicht.

Polizisten sichern die US-Botschaft in Podgorica © AFP

Bei dem Sprengsatz habe es sich "sehr wahrscheinlich" um eine Handgranate gehandelt, teilte die Regierung weiter mit. Der Unbekannte habe sie von einer Kreuzung vor der Botschaft aus geworfen.

Ein Wachmann eines nahegelegenen Sportzentrums sagte der Nachrichtenagentur AFP, er habe zwei aufeinander folgende Explosionen gehört. Die Polizei sei sehr schnell vor Ort gewesen und habe "den Körper eines Mannes weggetragen".

Ein Sprecher des US-Außenministeriums bestätigte "einen Angriff auf das US-Botschaftsgelände". Die Botschaftsmitarbeiter arbeiteten eng mit der Polizei zusammen, um die Identität des oder der Angreifer zu klären.

Die Zeitung "Vijesti" identifizierte auf ihrer Website den Angreifer als einen 43-jährigen gebürtigen Serben, wohnhaft in Podgorica. Die Zeitung veröffentlichte außerdem ein Foto, offenbar von der Facebookseite des Mannes, das einen 1999 erhaltenen Orden für den Dienst in der jugoslawischen Armee zeigt - unterschrieben vom ehemaligen serbischen Präsidenten Slobodan Milosevic.

Das Gelände wurde von der Polizei abgeriegelt. Die Polizei teilte mit, die Detonation habe einen Krater im Hof der Botschaft hinterlassen. Die Botschaft teilte im Kurzbotschaftendienst Twitter mit, die Belegschaft sei "sicher und vollzählig".

In dem kleinen Balkanland Montenegro an der Adria leben 660.000 Menschen. Seit Juni vergangenen Jahres ist es Mitglied der Nato. Die Entscheidung, dem Militärbündnis beizutreten, führte 2015 zu gewalttätigen Protesten der russlandfreundlichen Opposition.