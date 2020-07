36-Jähriger soll Journalistin genötigt und Kameramann verletzt haben

Mann wegen Übergriffen auf Medienvertreter bei linker Demo in Leipzig angeklagt

Leipzig (AFP) - Wegen Übergriffen auf Medienvertreter bei einer linksgerichteten Demonstration in Leipzig hat die Staatsanwaltschaft einen 36-jährigen Mann angeklagt. Dem Beschuldigten wird Nötigung, vorsätzliche Körperverletzung und Sachbeschädigung vorgeworfen, wie Behörde am Mittwoch in Leipzig mitteilte. Der Leipziger soll im Januar bei der gewalttätigen Demonstration im Vorfeld einer Gerichtsverhandlung zum Verbot der linksextremen Internetplattform "linksunten.indymedia" Berichterstatter verbal und körperlich angegriffen haben.

Justitia © AFP

So soll der Mann eine Journalistin unter Androhung von Schlägen dazu genötigt haben, keine weiteren Handyfotos von der Demonstration zu machen. Zudem griff er den Ermittlern zufolge einen Kameramann an, der dabei Verletzungen davontrug. Die Kamera wurde beschädigt. Über die Zulassung der Anklage entscheidet nun das Leipziger Amtsgericht.