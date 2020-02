Marburger Bund ruft Ärzte an Universitätskliniken zu ganztägigen Warnstreiks auf

Hannover (AFP) - Der Marburger Bund ruft die Ärzte an bundesweit 23 Universitätskliniken am Dienstag zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Die Warnstreiks starten mit Dienstbeginn. In Hannover ist eine zentrale Kundgebung geplant (12.30 Uhr). Damit wollen Ärzte und Gewerkschaft vor der neuen Verhandlungsrunde mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) Druck auf die Arbeitgeber machen (14.00 Uhr).

Nummer des Rettungsdienstes an einem Ambulanzwagen © AFP

Der Marburger Bund fordert in der laufenden Tarifrunde für rund 20.000 Ärzte an landeseigenen Universitätskliniken neben einer Gehaltserhöhung von sechs Prozent unter anderem mehr freie Wochenenden und eine Begrenzung der Bereitschaftsdienste. An den bestreikten Universitätskliniken gelten Notdienstvereinbarungen, geplante und nicht lebensnotwendige Eingriffe werden verschoben.