Pekings Außenminister verteidigt Umgang mit Uiguren

Mass für intensiven Dialog mit China über Menschenrechte

Peking (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat während seiner China-Reise einen intensiven Dialog über Menschenrechte angemahnt. Bei Gesprächen mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi am Dienstag habe er derlei strittige Themen "nicht ausgespart", sagte Maas im Anschluss an das Treffen in Peking. "Deshalb ist es gut, dass wir beim Menschenrechtsdialog jetzt weiter konstruktiv diskutieren können."

Außenminister Maas in Peking © AFP

Am Montag hatte Maas den Umgang Pekings mit der muslimischen Minderheit der Uiguren kritisiert. "Mit Umerziehungslagern können wir uns nicht abfinden", sagte der Minister. Maas war am Sonntag zu seinem Antrittsbesuch nach China gereist.

Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen werden in der Region Xinjiang im äußersten Westen der Volksrepublik bis zu eine Million Uiguren willkürlich in Internierungslagern festgehalten. Nachdem die Regierung in Peking deren Existenz zunächst geleugnet hatte, bezeichnete sie diese als "Trainingslager", in denen "Extremisten" umerzogen werden sollen.

Wang verteidigte die Haltung der chinesischen Regierung bei der Pressekonferenz mit Maas. Die Journalisten und das Ausland sollten "die Informationen und Briefings zur Situation durch die chinesische Regierung beachten", forderte er. "Gerüchten und Hörensagen sollte man keinen Glauben schenken."

Die Regierung verfolge gegenüber den Uiguren eine Doppelstrategie der "Repression und Prävention". Der Schwerpunkt liege dabei auf der Vorbeugung von "Terrorismus", sagte Wang.

Maas kündigte zudem eine verstärkte Zusammenarbeit mit China im Sicherheitsrat an, wenn Deutschland ab Januar für zwei Jahre als nicht-ständiges Mitglied in das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen einzieht. Die Kooperation mit dem ständigen Mitglied China werde keine Spaltungen an anderer Stelle hervorrufen, betonte der Minister. Vielmehr sei es nötig, über die großen Konflikte im Sicherheitsrat zu reden.