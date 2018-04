Kampf gegen IS-Miliz soll intensiviert werden

Mattis: Französische Sondereinsatzkräfte unterstützen US-Truppen in Syrien

Washington (AFP) - Die US-Truppen in Syrien werden im Kampf gegen die IS-Miliz derzeit von französischen Sondereinsatzkräften unterstützt. "Die Franzosen haben uns in Syrien in den vergangenen zwei Wochen mit Spezialkräften verstärkt", sagte US-Verteidigungsminister Jim Mattis am Donnerstag vor dem Militärausschuss des US-Kongresses.

Mattis: Derzeit ziehen USA nicht aus Syrien ab © AFP

Der Pentagon-Chef bestätigte damit Presseinformationen, zu denen sich die französische Regierung nicht äußern wollte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte bei einer entsprechenden Frage während der gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Präsident Donald Trump am Dienstag in Washington gesagt: "Wir haben beschlossen, unseren Beitrag zur Koalition zu erhöhen." Sein Land sei "vollkommen involviert in den Kampf" gegen den IS.

Mattis äußerte sich auch zu dem von Trump angekündigten Truppenabzug aus Syrien. Derzeit "ziehen wir uns nicht zurück", sagte er vor dem Ausschuss. In den kommenden Tagen werde es vielmehr "neue Kraftanstrengungen" gegen "die Reste des Kalifats" geben. Das Vorgehen gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) werde wieder intensiviert.

Die USA sind in dem Bürgerkriegsland mit rund 2000 Soldaten präsent, die überwiegend kurdische Kämpfer in Operationen gegen den IS unterstützen. Außerdem bekämpfen die US-Streitkräfte im Rahmen der internationalen Allianz die Extremisten mit Angriffen aus der Luft. Frankreich ist seit langem Mitglied der internationalen Anti-IS-Koalition im Irak und in Syrien und hatte an der Befreiung der irakischen Stadt Mossul aus der Gewalt des IS mitgewirkt.

Mitte April hatte Frankreich zusammen mit den USA und Großbritannien in Syrien als Reaktion auf den mutmaßlichen Giftgaseinsatz in der Stadt Duma syrische Einrichtungen mit Raketen angegriffen.