US-Verteidigungsminister äußert sich bei Sicherheitskonferenz in Singapur

Mattis: US-Truppen in Südkorea sind kein Thema bei Trumps Gipfel mit Kim

Singapur (AFP) - US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un werden bei ihrem historischen Gipfeltreffen nach Angaben von US-Verteidigungsminister Jim Mattis nicht über die US-Truppen in Südkorea sprechen. Das Thema sei bei dem Treffen am 12. Juni in Singapur "nicht auf dem Tisch", sagte Mattis am Samstag bei einer Sicherheitskonferenz in Singapur.

Us-Verteidigungsminister James Mattis beim Shangri-La-Dialog in Singapur © AFP

Trump hatte erst am Freitag bestätigt, dass sein Gipfeltreffen mit Kim am 12. Juni in Singapur stattfinden wird. Es werde dann ein "Prozess" zur Denuklearisierung Nordkoreas eingeleitet, sagte Trump nach einem Treffen mit einem nordkoreanischen General im Weißen Haus.

Noch in der vergangenen Woche hatte es so ausgesehen, als sei der Gipfel geplatzt. Trump hatte das Treffen in einem Brief an Kim abgesagt und dies mit "offener Feindseligkeit" Nordkoreas begründet. Da sich Pjöngjang weiter offen für Gespräche zeigte, ließ Trump die Gipfelvorbereitungen dann aber fortsetzen.

Bei dem Treffen in Singapur soll es um das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm gehen, mit dem das Land seit Jahren die internationale Gemeinschaft provoziert. Kim hat bislang nicht signalisiert, was er als Gegenleistung für einen zumindest teilweisen Abbau seines Atomwaffenarsenals verlangen könnte. Spekuliert wird, dass dies der Abzug der US-Truppen aus Südkorea sein könnte. In Südkorea sind derzeit rund 28.500 US-Truppen stationiert.