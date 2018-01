US-Präsident bestreitet Meinungswandel bei seinem Prestigeprojekt

Mauerbau sorgt offenbar für Dissens zwischen Trump und seinem Stabschef

Washington (AFP) - Zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Stabschef John Kelly gibt es offenbar Irritationen über das Projekt des Mauerbaus an der Grenze zu Mexiko. Laut "New York Times" distanzierte sich Kelly bei einem Treffen mit Parlamentariern von Trumps Wahlkampfversprechen zu dem Grenzwall. Trump reagierte am Donnerstag sichtlich irritiert auf den Bericht und unterstrich, seine Mauerpläne hätten sich nicht geändert.

Der Zeitung zufolge hatte der Stabschef im Weißen Haus am Mittwoch bei dem Treffen mit hispanischstämmigen Kongressmitgliedern der oppositionellen Demokraten gesagt, Trump sei nicht "voll informiert" gewesen, als er die Mauer im Wahlkampf versprochen habe. Er habe den Präsidenten davon überzeugen können, dass der Wall nicht nötig sei. Trumps Pläne hätten sich "weiterentwickelt".

Der Präsident dementierte dies energisch: "Die Mauer ist die Mauer, sie hat sich seit dem ersten Tag, als ich sie ersonnen habe, nie geändert oder entwickelt", schrieb er im Kurzbotschaftendienst Twitter. Trump präzisierte jedoch, dass die Mauer an der 3200 Kilometer langen Grenze nicht durchgehend sein werde.

In Gebieten, wo es durch "Berge, Ödland oder wilde Flüsse oder Gewässer einen natürlichen Schutz" gebe, werde die Mauer nicht gebaut. Dies sei auch "nie beabsichtigt" gewesen, twitterte Trump. Er schrieb auch, dass der Wall an einigen Stellen durchsichtig sein solle. Trump hatte bereits im vergangenen Juli gesagt, die durchsichtigen Stellen sollten verhindern, dass Säcke mit Drogen über die Mauer geworfen würden.

Der Präsident wiederholte zudem sein Versprechen, dass Mexiko "direkt oder indirekt" für die Mauer zahlen werde. Mit dieser Forderung ist Trump bisher aber beim südlichen Nachbarn auf Granit gestoßen. Er verhandelt deshalb mit dem Kongress in Washington über die Bereitstellung von Haushaltsmitteln.

Die Mauerfinanzierung ist eines von mehreren Immigrationsthemen, die in derzeit laufenden Budgetverhandlungen eine zentrale Rolle spielen. Darin geht es auch um das Schicksal von rund 700.000 Einwanderern, die als Minderjährige illegal ins Land gekommen waren.

Mit den hektischen Budgetverhandlungen soll eine drohende Haushaltssperre und ein daraus resultierender weitgehender Stillstand der Bundesregierung verhindert werden. Die Frist für eine Einigung läuft in der Nacht zum Samstag (Ortszeit) ab, sonst würde die Blockade zu diesem Zeitpunkt in Kraft treten.

Bei Kellys Treffen mit den hispanischen Parlamentariern ging es um die derzeit anstehenden Einwanderungsthemen. Seine angebliche Distanzierung von Trumps Wahlkampfaussagen ist äußerst ungewöhnlich. Damit stelle Kelly klar, dass er es als seine Aufgabe verstehe, "einen zuweilen schlecht informierten Präsidenten zu belehren, der noch nie ein öffentliches Amt bekleidet hat", schrieb die "New York Times".

Der Ex-General war im Juli vom Posten des Heimatschutzministers ins Weiße Haus gewechselt, um in der Machtzentrale für Disziplin und Geschlossenheit zu sorgen.