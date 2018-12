Britische Premierministerin will sich mit aller Kraft verteidigen

May muss sich Misstrauensvotum stellen - Abstimmung am Mittwochabend

London (AFP) - Es ist die größte politische Krise ihrer Amtszeit: Wegen des umstrittenen Brexit-Plans muss sich Großbritanniens Premierministerin Theresa May am Mittwochabend einem parteiinternen Misstrauensvotum stellen. Sie kündigte an, sich mit aller Kraft gegen die Herausforderung in ihrer eigenen Partei zu wehren. Sollte sie die Abstimmung jedoch verlieren, würde sie ihr Nachfolger an der Parteispitze automatisch als Regierungschef ablösen.

Theresa May © AFP

Die Abstimmung ist zwischen 19.00 und 21.00 Uhr MEZ angesetzt, das Ergebnis soll noch am Abend bekanntgegeben werden. Sie werde sich "mit allem, was ich habe", verteidigen, sagte May in einer kurzen Stellungnahme vor ihrem Büro in der Downing Street in London. Ein Wechsel an der Regierungsspitze würde "die Zukunft unseres Landes bedrohen und Unsicherheit schaffen, wo wir uns dies am wenigsten erlauben können", warnte sie.

"Wochen, in denen wir uns zerreißen, werden zu nur noch mehr Spaltung führen", sagte May. "Ich stehe bereit, den Job zu Ende zu bringen", fügte sie hinzu.

Der Vorsitzende des bei den konservativen Tories zuständigen Gremiums, Graham Brady, hatte am Mittwochmorgen mitgeteilt, dass das nötige Quorum für die Misstrauensabstimmung von 48 Abgeordneten der Tory-Fraktion erreicht wurde. Die entsprechende Schwelle von 15 Prozent sei damit "überschritten", erklärte Brady.

Um May zu stürzen, müssten bei dem Misstrauensvotum mindestens 158 von 315 Abgeordneten gegen die Premierministerin stimmen. In den kommenden Wochen würde ein Nachfolger an der Parteispitze gewählt, der dann automatisch auch Regierungschef würde. Sollte May das Votum überstehen, kann ihre Partei für den Zeitraum eines Jahres keinen zweiten Misstrauensantrag stellen, andere Parteien dagegen schon.

Hintergrund des Misstrauensvotums ist das Chaos rund um den von May mit der Europäischen Union ausgehandelten Brexit-Vertrag. Dieser ist auch in ihrer eigenen Partei höchst umstritten.

Für weiteren Unmut unter vielen Abgeordneten sorgte Mays Entscheidung vom Montag, die für den nächsten Tag angesetzte Parlamentsabstimmung zum Brexit-Vertrag bis spätestens zum 21. Januar zu verschieben. May hätte die Abstimmung am Dienstag verloren.

Mehrere ranghohe Kabinettsmitglieder kündigten am Mittwoch an, May zu unterstützen. "Das Letzte, was unser Land jetzt braucht, ist eine Führungswahl in der Konservativen Partei", schrieb Innenminister Sajid Javid im Kurzbotschaftendienst Twitter. Javid war zuletzt selbst als potenzieller Nachfolger Mays gehandelt worden. May sei die "beste Person", um den für den 29. März geplanten Brexit sicherzustellen, sie habe seine volle Unterstützung, schrieb er.

Auch Außenminister Jeremy Hunt sagte May seine Unterstützung zu. "Premierminister zu sein, ist derzeit der schwierigste Job, den man sich vorstellen kann", twitterte Hunt. Er warnte ebenfalls vor einem Führungsstreit.

Auch wenn May die Abstimmung überstehen sollte, könnten andere Parteien ebenfalls ein Misstrauensvotum beantragen. Die größte Oppositionspartei Labour sieht die Regierung in "Unordnung", schreckt derzeit aber vor einem Versuch zurück, May zu stürzen.

Die schottische Regionalpartei SNP und die Liberaldemokraten, die beide gegen einen EU-Austritt sind, haben Labour gedrängt, dies zu tun. Sie hoffen, dass dies zu einem zweiten Brexit-Referendum führen könnte.

Viel hängt von der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) ab, deren zehn Abgeordnete Mays Minderheitsregierung stützen. Bislang strebt die Partei kein Misstrauensvotum an, fordert aber, dass May die so genannte Auffanglösung ("Backstop") für Nordirland im Brexit-Vertrag verwirft.

May hatte am Dienstag auf einer Blitz-Tour durch drei europäische Länder nach einem Weg zur Rettung des Brexit-Abkommens gesucht. Dabei ging es um "Zusicherungen" von EU-Seite, dass der "Backstop" nur temporär sein wird, sollte Großbritannien dem zustimmen. May stellte zugleich klar, dass "kein Deal ohne Backstop zur Verfügung steht". Die EU-Partner brachten ihr zwar Verständnis entgegen, schlossen Nachverhandlungen aber kategorisch aus.