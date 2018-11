Premierministerin informiert Kabinett über Verhandlungen

May spricht von "kleiner Anzahl" ausstehender Probleme für Brexit-Abkommen

London (AFP) - Großbritanniens Regierungschefin Theresa May hat am Dienstag ihre Minister über die Fortschritte bei den Verhandlungen zum EU-Austritt des Landes informiert. Die Premierministerin habe dem Kabinett gesagt, dass in der vergangenen Woche "gute Fortschritte" gemacht worden seien, erklärte ein Regierungssprecher. May habe jedoch auch gesagt, dass noch "eine kleine Anzahl ausstehender Probleme" verbleibe, hieß es weiter.

Großbritanniens Premierministerin Theresa May © AFP

Die Verhandlungen mit Großbritannien über den EU-Austritt im März 2019 kommen seit Monaten kaum noch voran. Ein Grund ist das ungelöste Problem der künftigen Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und Irland. Ein für November geplanter EU-Sondergipfel zum Abschluss der Brexit-Verhandlungen wurde deshalb bis auf weiteres verschoben.

Vize-Regierungschef David Lidington sagte dem Sender BBC, dass eine Einigung bis Mittwochabend "noch möglich, aber nicht sicher" sei. Bis dahin müsste nach Angaben britischer Vertreter das Abkommen stehen, damit Brüssel noch einen Sondergipfel für diesen Monat einberufen könnte. Ansonsten werde der Abschluss bis Mitte Dezember verzögert. May bliebe dann nur wenig Zeit, um die Vereinbarung bis zum 29. März durchs Unterhaus zu bekommen.

Die EU-Kommission verabschiedete unterdessen einen Notfallplan für den Fall eines Scheiterns der Brexit-Verhandlungen. Er enthält nach Angaben der EU-Behörde "Notfallmaßnahmen in vorrangigen Bereichen" wie dem Luftverkehr oder bei Aufenthalts- und Visumsfragen. Es sei die Pflicht der EU, sich "auf alle Ergebnisse" der Brexit-Verhandlungen vorzubereiten, sagte Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans in Straßburg.