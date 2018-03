Premierministerin will umfassendes Handelsabkommen erreichen

May stimmt Briten auf wirtschaftliche Folgen des Brexit ein

London (AFP) - In einer Grundsatzrede zum Brexit hat die britische Premierministerin Theresa May die Briten auf wirtschaftliche Folgen des Ausstiegs aus der Europäischen Union eingestimmt. Gleichzeitig forderte sie für die Zeit nach dem Brexit das "umfassendste" Handelsabkommen, das möglich sei. Dieses solle weiter gehen als "jedes Freihandelsabkommen, das es derzeit irgendwo auf der Welt gibt", sagte May am Freitag in London.

Großbritanniens Premierministerin Theresa May © AFP

"Keiner von uns kann genau das bekommen, was er will", sagte die britische Premierministerin: "Ich will ehrlich mit den Menschen sein, denn die Realität ist, dass wir alle uns einigen harten Fakten stellen müssen." Mit dem für März 2019 geplanten Austritt aus der EU verlasse das Vereinigte Königreich auch den europäischen Binnenmarkt. Dadurch werde das "Leben anders werden".

May rief zu einem Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU auf, das die meisten Wirtschaftsbereiche einschließt. Das Freihandelsabkommen solle weiter gehen als die bestehenden Abkommen zwischen Kanada und der EU. Allerdings soll Großbritannien nach dem Willen der Premierministerin nicht Teil des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) sein. "Wir müssen ein neues Gleichgewicht finden, aber wir werden nicht die Rechte Kanadas akzeptieren mit den Verpflichtungen Norwegens", sagte May. Norwegen ist Teil des EWR.

Die Premierministerin versprach, dass die britischen Normen etwa für Handelsgüter "mindestens so hoch wie jene der EU" bleiben werden. Zudem werde sich Großbritannien während einer "begrenzten" Übergangszeit auch nach dem Brexit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union unterwerfen.

Mit Blick auf die künftige Grenze zwischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland erneuerte May ihre Ablehnung einer "harten Grenze". Sie zeigte sich bereit, eine Alternativlösung zu finden, werde aber nicht zulassen, dass die Einheit Großbritanniens angetastet wird.

Am Mittwoch hatte May empört auf den Vorschlag des EU-Chefunterhändlers Michel Barnier reagiert, Nordirland notfalls de facto im EU-Binnenmarkt und der Zollunion zu belassen. Kein britischer Premierminister könnte dem jemals zustimmen, betonte sie.

Barnier lobte am Freitag die "Klarheit" von Mays Rede und die "Anerkennung des Kompromisses". Der Fraktionsvorsitzende der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), äußerte sich im Kurzbotschaftendienst Twitter hingegen deutlich skeptischer. Er sehe nicht, wie ein Abkommen erreicht werden könne, wenn die britische Regierung weiter "derart den Kopf in den Sand" stecke.

Vor der Rede war der Druck auf May gestiegen, ihre Vision für den Brexit darzulegen. Entsprechende Mahnungen waren wiederholt aus der EU laut geworden. Auch innenpolitisch war der Druck gewachsen: Die oppositionelle Labour-Partei forderte Anfang dieser Woche eine "neue und umfassende Zollunion" mit dem Kontinent. Der Vorschlag traf unter anderem beim britischen Außenminister Boris Johnson auf scharfe Ablehnung. Johnson befürwortet einen harten Schnitt in den Beziehungen mit der EU.