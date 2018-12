Premierministerin will Parlament bis 21. Januar abstimmen lassen

May wirbt in Europa um Zugeständnisse zu ihrem Brexit-Deal

London (AFP) - Die britische Regierungschefin Theresa May hat einen neuen Rettungsversuch für ihr Brexit-Abkommen gestartet. Sie traf am Dienstag zunächst den niederländischen Regierungschef Mark Rutte und reiste dann zu Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), um bei ihren EU-Kollegen um Zugeständnisse zu werben. May forderte nach Angaben ihres Brexit-Staatsministers Martin Callanan "rechtlich bindende" Zusicherungen für die künftige Grenze zwischen Irland und Nordirland. Brüssel lehnt Nachverhandlungen ab, sah aber Raum für "Klarstellungen".

Merkel empfängt May © AFP

May wollte in Berlin und Den Haag vorfühlen, auf welche Zugeständnisse sie hoffen kann. Rutte sprach nach dem Treffen auf Twitter von einem "nützlichen Dialog", ohne weitere Angaben zu machen.

Ein Sprecher Mays erklärte, das Treffen sei "produktiv" gewesen. Die Regierungschefin habe deutlich gemacht, dass sie "zusätzliche Zusicherungen" zur sogenannten Backstop-Lösung brauche, damit das von ihr ausgehandelte Austrittsabkommen vom britischen Unterhaus gebilligt werde. May und Rutte seien sich einig gewesen, dass die Backstop-Lösung nur "temporär" andauern dürfe.

Viele Brexit-Hardliner - auch in Mays konservativer Partei - lehnen die Regelungen für die künftige Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und Irland ab. Die Auffanglösung - der sogenannte Backstop - soll auch in Zukunft Grenzkontrollen vermeiden und nur in Kraft treten, wenn sich Großbritannien und die EU nicht auf eine andere Lösung einigen können. Bei der Auffanglösung würde das gesamte Vereinigte Königreich unbefristet in einer Zollunion mit der EU bleiben.

Brexit-Staatsminister Callanan zufolge verlangte May "zusätzliche, rechtlich bindende" Zusicherungen von Brüssel, dass Großbritannien im Falle des Backstops nicht "dauerhaft gefangen" sei in der Zollunion mit der EU. May reagiere damit auf entsprechende Sorgen zahlreicher Parlamentarier.

Nach dem Treffen bei Rutte reiste May nach Berlin, wo sie von Bundeskanzlerin Merkel empfangen wurde. Anschließend wollte die Premierministerin in Brüssel EU-Ratspräsident Donald Tusk und später EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker treffen, um nach Lösungen zu suchen.

Deutschland und Frankreich lehnten eine Neuverhandlung ab. "Es wird sicherlich keine irgendwie gearteten Zusagen geben, dass man jetzt das Fass nochmal aufmacht und nochmal neu verhandelt", sagte Europastaatsminister Michael Roth (SPD) in Brüssel. Die französische Europastaatsministerin Nathalie Loiseau sagte, der vorliegende Austrittsvertrag sei "der einzig mögliche" und forderte verstärkte Vorbereitungen der EU auf einen Austritt ohne Abkommen.

Auch Juncker schloss Nachverhandlungen erneut aus. "Es gibt keinen Raum für Neuverhandlungen", sagte er im Europaparlament in Straßburg. Möglich seien "weitere Klarstellungen und weitere Interpretationen". Das vereinbarte Austrittsabkommen werde "aber nicht wieder aufgeschnürt".

Das "große Problem" für May sei die Auffanglösung für Irland, sagte Juncker weiter. Der sogenannte Backstop sei aber Grundlage für die gesamte Austrittsvereinbarung mit London und "notwendig für Irland". Die EU werde Irland hier "niemals alleine lassen".

Ähnlich äußerten sich mehrere Europaabgeordnete. "Wir werden unsere irischen Freunde nicht im Stich lassen", versicherte der Vorsitzende der liberalen Fraktion, Guy Verhofstadt. Es habe nach mehr als zweieinhalb Jahren Verhandlungen eine Einigung gegeben, betonte EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU). Nun gebe es einen neuen Versuch der britischen Regierung, den Vertrag nachzuverhandeln. "Wir spielen dieses Spiel nicht mit."

May hatte am Montag in Erwartung einer sicheren Niederlage die für diesen Dienstag im Unterhaus geplante Abstimmung über das Brexit-Abkommen verschoben. Sie solle nun "vor dem 21. Januar" nachgeholt werden, teilte Mays Sprecher mit.

In diesem Jahr hat das britische Unterhaus nach dem kurzfristig einberufenen Brexit-Gipfel am Donnerstag nur noch drei Sitzungstage. Es pausiert zwischen dem 20. Dezember und 7. Januar. Das Zeitfenster für einen geregelten Brexit wird damit immer kleiner. Großbritannien wird im kommenden März aus der EU austreten.