Treffen mit Juncker zu künftigen Beziehungen zwischen London und der EU

May zu Brexit-Gesprächen am Mittwoch in Brüssel

London (AFP) - Die britische Premierministerin Theresa May reist am Mittwoch zu Brexit-Gesprächen nach Brüssel. Am späten Nachmittag (17.30 Uhr) werde sie mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker über die "künftigen Beziehungen" zwischen Großbritannien und der EU sprechen, teilte ihr Amtssitz Downing Street am Dienstag in London mit.

Theresa May © AFP

Die EU und Großbritannien wollen ihren Brexit-Kompromiss am kommenden Sonntag bei einem Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs beschließen. Bei dem Treffen soll neben dem Austrittsvertrag auch eine politische Erklärung zu den künftigen Beziehungen mit Großbritannien beschlossen werden.

Der Austrittsvertrag umfasst 585 Seiten. Er sieht insbesondere eine Übergangsphase bis Ende 2020 vor, regelt die künftigen Rechte der Bürger auf beiden Seiten sowie die Finanzforderungen an London und definiert ein Verfahren zur Klärung der strittigen Grenzfrage zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland.

In der Übergangsphase bleibt Großbritannien noch im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Diese Frist könnte nach dem Austrittsvertrag einmal verlängert werden, wenn die Zeit nicht ausreicht, um mit London ein umfassendes Handelsabkommen für die künftigen Beziehungen zu vereinbaren.