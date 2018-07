Beratungen starten turbulent - Sitzung vorübergehend unterbrochen

Mays Regierung stellt Brexit-Weißbuch im Unterhaus vor

London (AFP) - Nach der Rebellion in ihrem Kabinett hat die britische Premierministerin ihren Brexit-Plan am Donnerstag ins Unterhaus eingebracht. Aus Protest gegen das Weißbuch waren bereits zwei Brexit-Hardliner in Mays Kabinett zurückgetreten, auch die Vorstellung im Parlament startete turbulent: Die Sitzung musste vorübergehend unterbrochen werden, nachdem zahlreiche Abgeordnete die Ausführungen des neuen Brexit-Ministers Dominic Raab mit Zwischenrufen gestört hatten.

Bürotürme in London © AFP

Die Abgeordneten waren verärgert, dass ihnen das Papier vor Beginn der Sitzung nicht vorgelegt worden war. Raab warb vor den Parlamentariern für Mays Plan: Dieser sei "innovativ" und stelle ein "Gleichgewicht" zwischen britischer Eigenständigkeit und weiteren Bindungen an die EU dar. May selbst sagte: "Wir setzen das Votum des britischen Volkes um." Damit reagierte sie auf kritische Äußerungen von US-Präsident Donald Trump an ihrer Brexit-Politik.

Die Kritiker des Vorhabens sitzen nicht nur in der Opposition, sondern auch in Mays eigener Partei. Brexit-Hardliner werfen der Premierministerin vor, einen echten Bruch mit der EU zu scheuen und den Brexit zu verwässern. Außenminister Boris Johnson und Brexit-Minister David Davis waren deshalb unter Protest zurückgetreten. Johnson hatte kritisiert, Mays Plan sehe für Großbritannien den "Status einer Kolonie" der EU vor.

Im Zentrum von Mays Vorschlags steht eine "Freihandelszone" mit der EU für den freien Austausch von Gütern. Dafür strebt May ein "gemeinsames Regelbuch" mit der EU an, um Standards und Richtlinien zu harmonisieren. Eine derartige Anbindung an die EU ist allerdings den Brexit-Hardlinern in Mays Partei ein Gräuel.

In anderen Bereichen will May die Bindungen kappen: Den Binnenmarkt und die Zollunion will Großbritannien verlassen. Der freie Personenverkehr für EU-Bürger soll beendet werden. Im Dienstleistungsbereich will Großbritannien ausscheren und eigenen Regeln folgen.

Dies gilt ebenso für die Finanzindustrie. Dass britische Banken dadurch ihren unbeschränkten Zugang zum EU-Markt verlieren, nimmt die Regierung in Kauf. Der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs will May nicht mehr folgen.

Dass sich die EU auf ein derartiges Brexit-Szenario einlässt, ist unwahrscheinlich. Brüssel besteht auf der ungeteilten Achtung aller vier Grundfreiheiten - also dem freien Verkehr von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital. Ein "Rosinenpicken" Großbritanniens, bei dem einige Grundfreiheiten respektiert und andere zurückgewiesen werden, will Brüssel erklärtermaßen verhindern.

Die Londoner City, das Herz der britischen Finanzindustrie, kritisierte die Vorlage am Donnerstag scharf: Mays Pläne bedeuteten einen "schweren Schlag" für die Finanzindustrie und verwandte Dienstleistungssparten, erklärte die Chefin der Politikabteilung der City of London, Catherine McGuiness. Die Lockerung der Bindungen an die EU werde die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie das Wachstum von Wirtschaft und Steuereinnahmen behindern.

Mays Pläne hätten zur Folge, dass britische Kapitalunternehmen nicht mehr wie bisher überall in der EU aktiv werden dürften. Die City of London forderte, auch den Dienstleistungsbereich in die anvisierte Freihandelszone mit der EU aufzunehmen.

London und Brüssel wollen die schwierigen Verhandlungen über die Modalitäten des britischen EU-Austritts möglichst bis Oktober abschließen. Die Zeit drängt: Zuletzt traten die Gespräche auf der Stelle - vor allem deshalb, weil Mays zerstrittene Regierung in Brüssel nicht klar vermitteln konnte, worauf sie eigentlich hinaus will. Auf das nun vorgelegte Weißbuch hat May ihr gesamtes Kabinett eingeschworen.