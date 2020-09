Gift bei Untersuchung von Post außerhalb Washingtons entdeckt

Medien: An Trump adressierter Brief mit hochgiftigem Rizin abgefangen

Washington (AFP) - In den USA haben die Sicherheitsbehörden Medienberichten zufolge einen an US-Präsident Donald Trump gerichteten Umschlag mit hochgiftigem Rizin abgefangen. Der Brief sei bereits vor ein paar Tagen entdeckt worden und nicht ins Weiße Haus gelangt, berichteten die Zeitung "New York Times" und der Nachrichtensender CNN am Samstag. Laut "NYT" wird davon ausgegangen, dass die gefährliche Sendung aus Kanada abgeschickt worden sei.

US-Präsident Donald Trump © AFP

Post ans Weiße Haus wird zuerst in Lagern außerhalb der US-Hauptstadt Washington sortiert und untersucht. Der Inhalt des betreffenden Umschlags sei in einem Lager mehrmals untersucht worden, berichtete CNN. Der Vorfall werde nun vom FBI, dem Secret Service und der US-Postinspektionsbehörde untersucht, teilte die Bundespolizei mit. "Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine bekannte Bedrohung für die öffentliche Sicherheit", hieß es in der FBI-Erklärung.

Rizin ist ein giftiges Eiweiß, das aus dem Samen des Wunderbaumes gewonnen wird. Bei Menschen kann das Gift bei Einatmen, Schlucken oder Injektion zu schweren Organschäden führen, je nach Dosis auch zum Tod. Ein Gegengift ist nicht bekannt.