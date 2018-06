Prüfung von Verbindung zu Vorwürfen von 2015

Medien: Bundestags-Gremium untersucht bereits Vorwürfe gegen BND in Österreich

Berlin (AFP) - Das Parlamentarische Kontrollgremium (PKG) des Bundestags geht laut Zeitungsberichten bereits Hinweisen österreichischer Medien auf eine jahrelange systematische Überwachung hunderter Anschlüsse in Österreich durch den Bundesnachrichtendienst (BND) nach. "Wir prüfen, ob die Vorwürfe neu sind oder ob sie Teil der schon 2015 bekannt gewordenen Vorwürfe sind", sagte der PKG-Vorsitzende Armin Schuster (CDU) den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Sonntag.

Logo des BND © AFP

Er kündigte erste Erkenntnisse bis Ende der kommenden Woche an. Möglicherweise werde das Gremium in der übernächsten Woche zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Es sei "oft weder verhältnismäßig, noch in der Sache erklärbar" gewesen, dass der BND in der Vergangenheit andere europäische Staaten bespitzelt habe, sagte Schuster.

Schusters Stellvertreter Konstantin von Notz (Grüne) sagte den Zeitungen, für den BND sei es "ein Problem", dass nun die elektronischen Suchmerkmale bekannt geworden seien, mit denen der Geheimdienst österreichische Quellen ausspioniert habe. Die Bundesregierung habe diese sogenannten Selektoren dem Untersuchungsausschuss damals "nicht in einem ordentlichen Verfahren zur Einsicht zukommen lassen", kritisierte er.

Die österreichische Regierung hatte angesichts der Medienberichte eine Krisensitzung für Samstag angesetzt. Dem österreichischen Nachrichtenmagazin "profil" und der Tageszeitung "Der Standard" zufolge überwachte der BND zwischen 1999 und 2006 systematisch die Telekommunikation von Ministerien, internationalen Organisationen, islamischen Einrichtungen sowie von Firmen in Österreich. Nach einer den Medien vorliegenden BND-internen Datei wurden insgesamt 2000 Telefon-, Fax- und Handyanschlüsse sowie E-Mail-Adressen ins Visier genommen.

Die abgefangenen Informationen seien mit anderen Geheimdiensten wie dem NSA in den USA geteilt worden, hieß es. Bereits 2015 war bekannt geworden, dass der US-Geheimdienst mit Hilfe des BND Behörden in mehreren Ländern ausgespäht haben soll, darunter auch Österreich.