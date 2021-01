Wechsel auch an der Spitze des Außenministeriums erwartet

Medien: Trudeau plant Umbildung des kanadischen Kabinetts

Ottawa (AFP) - Der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau plant Medienberichten zufolge eine Umbildung seines Kabinetts. Die Entscheidungen unter anderem zur Ernennung eines neuen Außenministers sollten noch am Dienstag bekanntgegeben werden, berichteten die Fernsehsender CBC und Global News sowie mehrere Zeitungen. Die Kabinettsumbildung sei durch die Ankündigung des bisherigen Innovations- und Industrieministers Navdeep Bains angestoßen worden, bei der nächsten Parlamentswahl nicht erneut zu kandidieren.

Kanadas Ministerpräsident Trudeau © AFP

Der derzeitige Außenminister François-Philippe Champagne soll den Berichten zufolge das Amt von Bains übernehmen. Als möglicher neuer Außenminister wird der derzeitige Verkehrsminister Marc Garneau genannt.

Die letzte Umbildung in der kanadischen Regierung hatte es im August vergangenen Jahres gegeben. Damals hatte Finanzminister Bill Morneau überraschend seinen Rücktritt erklärt. Der Rücktritt erfolgte auf dem Höhepunkt eines Streits mit Trudeau über das hohe Haushaltsdefizit in der Corona-Krise. Hinzu kam, dass die kanadische Ethik-Kommission ihre Überprüfung eines umstrittenen Regierungsauftrags an eine Wohltätigkeitsorganisation auf Morneaus Ministerium ausweitete. Auf Morneau folgte die damalige Vize-Premierministerin Chrystia Freeland.

Trudeau führt seit der Parlamentswahl Ende 2019 eine Minderheitsregierung an. Der Premier hat bereits mehrfach die Möglichkeit einer vorgezogenen Neuwahl in diesem Jahr ins Spiel gebracht. Zwar will er sich nach eigenen Angaben vor allem auf die Bewältigung der Corona-Pandemie konzentrieren. Medienberichten zufolge bereitet sich Trudeau aber auch auf eine Neuwahl ab diesem Frühjahr vor.