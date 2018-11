Ministerin Giffey legt Zahlen vor - 147 Frauen durch Partnergewalt getötet

Mehr als vier von fünf Opfern häuslicher Gewalt sind Frauen

Berlin (AFP) - In Deutschland sind im vergangenen Jahr 138.893 Menschen Opfer von Partnerschaftsgewalt geworden - gut 82 Prozent der Betroffenen waren Frauen. Das geht aus einer Auswertung des Bundeskriminalamts (BKA) zur Partnerschaftsgewalt hervor, die Bundesfrauenministerin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag in Berlin vorstellte. Demnach wird häufiger als jeden dritten Tag in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet.

Hohe Zahlen bei Partnerschaftsgewalt © AFP

Giffey nannte die Zahlen "schockierend, denn sie zeigen: Für viele Frauen ist das eigene Zuhause ein gefährlicher Ort - ein Ort, an dem Angst herrscht". 2017 seien insgesamt 147 Frauen durch sogenannte Partnerschaftsgewalt gestorben. "Das ist für ein modernes Land wie Deutschland eine unvorstellbare Größenordnung."

Die Ministerin fügte hinzu, es gehe "um Straftaten, die geahndet werden und für die die Täter zur Verantwortung gezogen werden müssen". Genauso wichtig sei es, den Frauen Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen. "Dazu haben wir ein Aktionsprogramm gegen Gewalt an Frauen gestartet und einen Runden Tisch von Bund, Ländern und Kommunen eingerichtete, der abgestimmte Gegenmaßnahmen erarbeiten wird."

Den regelmäßigen BKA-Auswertungen zufolge stieg die Zahl der registrierten Opfer partnerschaftlicher Gewalt zwischen 2013 und 2016 um insgesamt 9,3 Prozent auf seinerzeit gut 133.000 an. Erfasst wurden in diesen Jahren die Straftaten Mord und Totschlag, Körperverletzung, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, Bedrohung und Stalking.

2017 wurden die Deliktsbereiche unter anderem um Freiheitsberaubung, Zuhälterei und Zwangsprostitution erweitert - daher lässt sich die für das vergangene Jahr ermittelte Zahl von knapp 139.000 registrierten Betroffenen nicht direkt mit den Vorjahreszahlen vergleichen. Ohne die Erweiterung auf weitere Deliktsbereiche wäre 2017 ein leichter Rückgang der Opferzahlen um 0,8 Prozent auf knapp 132.000 registrierte Betroffene verzeichnet worden.