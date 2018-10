Rechtspopulist Bolsonaro spricht von Einzelfällen

Mehrere Angriffe auf Anhänger von Linkskandidat Haddad in Brasilien

Rio de Janeiro (AFP) - Nach dem Sieg des Rechtspopulisten Jair Bolsonaro in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl hat es in Brasilien mehrere Angriffe auf Anhänger des Linkskandidaten Fernando Haddad gegeben. In der Stadt Salvador da Bahia fand am Mittwoch eine Trauerfeier für einen 63-jährigen Mann statt, der dort am Montag erstochen worden war. Er soll in einer Bar inmitten von Bolsonaro-Anhängern gerufen haben: "Hier unterstützen wir die Arbeiterpartei".

Jair Bolsonaro, Kandidat bei der Stichwahl am 28. Oktober © AFP

Auch in anderen Städten griffen Bolsonaro-Anhänger Unterstützer von Haddad an, wie brasilianische Medien berichteten. Bolsonaro sprach von Einzelfällen, die von den Medien aufgebauscht würden. Er habe dazu aufgerufen, diese Übergriffe zu beenden, könne das aber nicht kontrollieren, sagte der langjährige Abgeordnete. "Gewalt und Intoleranz kommen von der anderen Seite", fügte er hinzu.

Bolsonaro hatte den ersten Wahlgang am Sonntag klar gewonnen: Der auch als "Donald Trump Brasiliens" bezeichnete Rechtspopulist kam auf rund 46 Prozent der Stimmen und landete damit weit vor seinem Rivalen Haddad, der auf 29 Prozent kam. Bolsonaros bislang kleine Partei PSL wurde zudem zweitstärkste Kraft im Abgeordnetenhaus.

Haddad forderte Bolsonaro am Mittwoch erneut zu einer Fernsehdebatte heraus. Diese war ursprünglich für Donnerstag vorgesehen. Bolsonaros Ärzte teilten jedoch mit, ihr Patient habe sich noch nicht ausreichend von der Messerattacke vor einem Monat erholt. Haddad sagte, er würde überall mit Bolsonaro diskutieren, notfalls auch im Krankenhaus.

Die Stichwahl zwischen Bolsonaro und Haddad findet am 28. Oktober statt. Prognosen sind nur schwer möglich. Der zweite und entscheidende Wahlgang dürfte aber deutlich enger ausfallen als die erste Runde.