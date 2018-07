Auch Trump ist skeptisch: "Scheint nicht sehr sinnvoll zu sein"

Mehrere US-Staaten klagen gegen Schusswaffen aus dem 3D-Drucker

Washington (AFP) - In den USA gibt es massiven juristischen Widerstand gegen Schusswaffen aus dem 3D-Drucker. Die Generalstaatsanwälte von acht Bundesstaaten, die von der Demokratischen Partei regiert werden, reichten am Dienstag eine gemeinsame Klage gegen die Bundesregierung wegen dieser Waffen aus Plastik ein.

Eine Plastikpistole aus dem Drucker © AFP

Es sei "einfach verrückt", Kriminellen die Technik an die Hand zu geben, um sich per Knopfdruck eine Schusswaffe zu besorgen, erklärte die oberste Strafverfolgerin des Bundesstaats New York, Barbara Underwood.

Die bei einem Bundesgericht im Westküstenstaat Washington eingereichte Klage richtet sich gegen eine Vereinbarung, welche das US-Justizministerium im Juni nach jahrelangem Rechtsstreit mit der Organisation Defense Distributed erzielt hatte. Demnach darf die Organisation ab diesem Mittwoch ihre Konstruktionspläne für mit 3D-Druckern herstellbare Schusswaffen im Internet veröffentlichen.

In der Klage heißt es, die Vereinbarung sei "hochgefährlich". Sie könne eine "beispiellose Auswirkung" auf die öffentliche Sicherheit haben. Auch Präsident Donald Trump zeigte sich skeptisch gegenüber dem Projekt von Defense Distributed - obwohl seine eigene Regierung der Veröffentlichung der Fertigungspläne zugestimmt hatte.

Er prüfe, ob die Plastikwaffen aus dem Drucker "an die Öffentlichkeit verkauft" werden sollten, schrieb Trump am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Mit der Waffenlobby NRA habe er darüber bereits gesprochen. Das Vorhaben "scheint nicht sehr sinnvoll zu sein", merkte der Präsident an.

Generell ist Trump ein energischer Befürworter des Rechtes auf privaten Waffenbesitz. Seit dem Wahlkampf ist er eng mit der NRA verbündet.

Defense Distributed hatte im Rechtsstreit um die Waffen aus dem Drucker erfolgreich argumentiert, dass diese durch den Zweiten Zusatzartikel zur US-Verfassung geschützt seien. Der Artikel garantiert nach Lesart der Waffenlobbyisten das Recht auf den privaten Waffenbesitz.

Der Zweite Zusatzartikel umfasse auch das Recht des Bürgers, sich seine Waffen zuhause und ohne Kontrolle durch die Regierung herzustellen, führte Defense Distributed ins Feld. Die Organisation wurde von dem bekannten Pro-Waffen-Aktivisten Cody Wilson aus Texas gegründet.

Die Waffen aus dem 3D-Drucker - Pistolen und Gewehre - funktionieren ebenso wie reguläre Schusswaffen. Da sie nicht industriell gefertigt werden, besitzen sie keine Seriennummern. Von Metalldetektoren werden sie nicht angezeigt. Für die Behörden sind diese Waffen also potenziell schwer aufzuspüren und in ihren Wegen nachzuverfolgen.

Das laxe Waffenrecht und die weite Verbreitung von Schusswaffen ist eines der politisch umstrittensten Themen in den USA. Die Debatte wird regelmäßig durch Schusswaffenangriffe mit einer größeren Zahl von Todesopfern angeheizt. Jährlich kommen in den Vereinigten Staaten rund 30.000 Menschen durch Schusswaffen ums Leben.