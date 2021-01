Harte Restriktionen sollen noch bis mindestens 24. Januar gelten

Mehrere tausend Menschen demonstrieren in Österreich gegen Corona-Lockdown

Wien (AFP) - Mehrere tausend Menschen haben in Österreich gegen den Corona-Lockdown demonstriert. Die größte Demonstration fand am Mittwoch in Wiener Neustadt statt, wo sich nach Polizeiangaben etwa 2500 Menschen versammelten. Mehrere Menschen wurden dort wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen festgenommen. In Amstetten demonstrierten rund tausend Menschen und in Judenburg etwa 500. Kleinere Proteste fanden auch in anderen Städten statt.

Geschlossenes Lokal in Salzburg © AFP

In Österreich gilt seit kurz vor Weihnachten ein harter Lockdown zur Eindämmung des Coronavirus. Er soll noch bis mindestens zum 24. Januar andauern.