60 Prozent der Befragten im ZDF-"Politbarometer" finden Aufschub schlecht

Mehrheit der Deutschen gegen mehrmonatigen Brexit-Aufschub

Mainz (AFP) - Eine Mehrheit der Deutschen sieht den mehrmonatigen Brexit-Aufschub kritisch. 60 Prozent der Befragten des ZDF-"Politbarometer" vom Freitag bewerten die Fristverlängerung für Großbritanniens Austritt aus der EU als schlecht. Auch Mehrheiten innerhalb aller Parteianhängergruppen kritisieren den Aufschub. Lediglich 32 Prozent stimmen dem Aufschub zu.

Flaggen von Europa und Großbritannien © AFP

Die EU und Großbritannien hatten sich bei dem Gipfel in der Nacht zu Donnerstag auf einen Aufschub für den Brexit bis Ende Oktober geeinigt. Die britische Premierministerin Theresa May hatte danach betont, Großbritannien habe weiter die Möglichkeit, vor den Europawahlen Ende Mai aus der EU auszutreten. Wenn das Austrittsabkommen vor dem 22. Mai ratifiziert werde, müsse Großbritannien keine Wahlen zum europäischen Parlament abhalten, so May.

Für das ZDF-"Politbarometer" wurden von Dienstag bis Donnerstag 1282 Wahlberechtigte von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen telefonisch befragt. Der statistische Fehlerbereich liegt bei bis zu drei Prozentpunkten.