First Lady sorgte mit Kritik an Familientrennungen für Aufsehen

Melania Trump besucht überraschend Heim für Migrantenkinder an der Grenze

McAllen (AFP) - Vor dem Hintergrund der massiven Proteste gegen die Einwanderungspolitik ihres Mannes hat US-Präsidentengattin Melania Trump überraschend ein Heim für Migrantenkinder an der Grenze zu Mexiko besucht. In dem Heim in der texanischen Stadt McAllen sind derzeit rund 60 Minderjährige aus den zentralamerikanischen Ländern El Salvador und Honduras im Alter zwischen fünf und 17 Jahren untergebracht. Nach Angaben des Weißen Hauses wollte die First Lady auch noch eine Einrichtung der Zoll- und Grenzschutzbehörden besuchen.

Melania Trump beim Besuch des Heims für Migrantenkinder in der texanischen Grenzstadt McAllen © AFP

Am Tag zuvor hatte Präsident Donald Trump in einer Kehrtwende ein Dekret zum Stopp der hochumstrittenen Trennungen von Migrantenfamilien an der Grenze unterzeichnet. Die rigorose Praxis hatte in der US-Öffentlichkeit helle Empörung ausgelöst.

Die Reise an die Grenze sei "zu 100 Prozent" die eigene Idee der Präsidentengattin gewesen, sagte deren Sprecherin Stephanie Grisham. "Sie wollte alles mit eigenen Augen sehen." Die First Lady unterstütze die "Wiedervereinigung von Familien" und halte es für wichtig, dass "Kinder bei ihren Familien bleiben".

Melania Trump hatte vor einigen Tagen viel Aufsehen erregt, als sie öffentlich in die Kritik an den Familientrennungen einstimmte. "Frau Trump hasst es zu sehen, wie Kinder von ihrer Familie getrennt werden", sagte Grisham am Sonntag. Die USA müssten nach Ansicht der First Lady ein Land sein, "das mit Herz regiert".

Allerdings vermied es die Präsidentengattin in diesem Statement, ihrem Mann die Verantwortung für die Familientrennungen zuzuweisen - obwohl dessen Regierung vor einigen Monaten begonnen hatte, diese rigide Praxis systematisch zu verfolgen. Stattdessen appellierte sie über ihre Sprecherin an die Parteien im Kongress, durch eine Einwanderungsreform ein Ende der Familientrennungen zu ermöglichen.

Dies deckte sich im Kern mit der Argumentation ihres Mannes. Trump hatte tagelang erklärt, seine Regierung sei durch die Gesetzeslage verpflichtet, die Kinder ihren Eltern wegzunehmen. Allerdings gibt es de facto kein Gesetz, das eine solche Praxis vorschreibt. Indem der Präsident dann am Mittwoch ein Dekret zum Ende der Familientrennungen unterzeichnete, konterkarierte er seine eigene bisherige Argumentation.

CNN berichtete am Mittwoch, dass die First Lady hinter den Kulissen auf ihren Mann eingewirkt habe, die Familientrennungen zu stoppen. In mehreren Gesprächen habe sie ihn bedrängt, alles zu tun, um Familien an der Grenze nicht weiter auseinanderzureißen, meldete der Sender unter Berufung auf eine Quelle im Weißen Haus.

Die US-Behörden behandeln illegal ins Land kommende Menschen seit Monaten systematisch als Straftäter und nehmen sie in Haft. Da Kinder nicht für längere Zeit inhaftiert werden dürfen, wurden die Familien bislang auseinandergerissen: Die Eltern kamen ins Gefängnis, die Kinder in Heime. Nach Angaben des US-Heimatschutzministeriums wurden allein seit Anfang Mai mehr als 2300 Kinder von ihren Eltern getrennt.

Die Trump-Regierung will nun durchsetzen, dass die Migrantenfamilien auf unbegrenzte Zeit gemeinsam eingesperrt werden können. Ein Gerichtsurteil von 1997, wonach Kinder nicht länger als 20 Tage inhaftiert werden dürfen, will sie anfechten.

Völlig unklar war am Donnerstag weiterhin, was mit den bereits getrennten Familien passieren soll. Laut US-Medienberichten gab es keinen Plan für eine Wiedervereinigung der Familien. Nach Angaben des Weißen Hauses wollte Melania Trump bei ihrem Besuch an der Grenze "mehr darüber erfahren", was die Regierung tun könne, "um Kinder wieder mit ihren Familien zu vereinen".