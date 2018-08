Demonstratives Lob für einen von Trump geschmähten Sportler

Melania Trump geht auf Distanz zu ihrem Mann

Washington (AFP) - Unbeeindruckt von den Twitter-Ausfällen ihres Mannes geht US-First Lady Melania Trump eigene Wege: Sie erklärte sich am Samstag (Ortszeit) demonstrativ solidarisch mit einem Baseball-Spieler, den US-Präsident Donald Trump zuvor als dumm beschimpft hatte. In einer Erklärung ihrer Sprecherin ging Melania Trump kühl auf Distanz zu ihrem Mann. Baseball-Star LeBron James scheine "gute Dinge für die nächste Generation zu tun", hieß es in der Stellungnahme, aus der CNN zitierte.

Ehepaar Trump © AFP

Zudem erklärte sich Melania Trump bereit, die Grundschule für benachteiligte Kinder zu besuchen, die James vor einigen Tagen im Bundesstaat Ohio eröffnet hatte. "Die First Lady ruft jeden dazu auf, einen offenen Dialog über die Probleme unserer Kinder heute zu führen", erklärte ihre Sprecherin.

Präsident Trump hatte den Baseball-Superstar am Vorabend noch öffentlich geschmäht. Nach einem Interview des CNN-Moderators Don Lemon mit James twitterte Trump: "LeBron James wurde gerade vom dümmsten Mann im Fernsehen interviewt. Er ließ LeBron klug aussehen, was nicht einfach ist."

Damit reagierte Trump offenbar auf neue kritische Äußerungen des Baseball-Stars. Dieser hatte Trump kürzlich vorgeworfen, den Sport zu missbrauchen, um die Bevölkerung zu spalten und Vorbehalte zu schüren. Trump hatte sich zuvor mehrfach Twitter-Wortgefechte mit afroamerikanischen Spitzensportlern geliefert, die seine Politik kritisierten.