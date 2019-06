61-Jähriger wurde im März wegen Drogenbesitzes verurteilt

Memorial-Leiter in Tschetschenien unter Auflagen freigelassen

Moskau (AFP) - Der Leiter der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial in Tschetschenien, Ojub Titijew, ist unter Auflagen freigekommen. Wie der Memorial-Vertreter Oleg Orlow der Nachrichtenagentur AFP sagte, konnte der 61-jährige Menschenrechtsaktivist am Freitag das Gefängnis in Argun verlassen. Titijew war im März unter dem Vorwurf des Drogenbesitzes zu vier Jahren Lagerhaft verurteilt worden. Die vorzeitige Freilassung war am Pfingstmontag gerichtlich angeordnet worden.

Ojub Titijew von der Menschenrechtsorganisation Memorial © AFP

Titijew sagte laut Orlow, es gehe ihm gut und er wolle seine Arbeit für Memorial fortsetzen, solange seine Gesundheit dies zulasse. Orlow äußerte allerdings Zweifel daran, dass Titijew weiterhin in Tschetschenien aktiv sein könne. "Ich glaube, das wird kaum möglich sein", sagte Orlow. Titijew solle aber "definitiv" weiter bei Memorial arbeiten, die Organisation werde ihre Arbeit in der Kaukasusrepublik "auf andere Weise" fortsetzen.

Memorial und mehrere Menschenrechtsorganisationen hatten den gegen Titijew erhobenen Vorwurf des Drogenbesitzes zurückgewiesen und seine Verurteilung als ungerecht bezeichnet. Laut Memorial geriet Titijew ins Visier der Behörden, weil er Hinweisen auf tschetschenische Geheimgefängnisse nachging.

Memorial ist die wichtigste russische Menschenrechtsorganisation. Sie wirft dem tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadyrow vor, ein "totalitäres" Regime errichtet zu haben. Kadyrow begrüßte via Instagram die Entscheidung zur Aufhebung der Lagerhaft Titijews unter Auflagen. "Ich bin immer dafür, dass Bestrafung dem Zweck dienen soll, den Betroffenen zu erziehen und zu bessern", erklärte er. Amnesty International forderte, die Verurteilung Titijews müsse vollständig aufgehoben und "Wiedergutmachung" gewährleistet werden.

Titijew ist der Nachfolger der 2009 in Grosny ermordeten Leiterin von Memorial in der russischen Nordkaukasusrepublik, Natalia Estemirowa. Im Januar 2018 wurde er festgenommen, nachdem Polizisten angaben, bei einer Kontrolle in seinem Auto Marihuana gefunden zu haben. Titijew warf der Polizei vor, ihm eine Falle gestellt und die Drogen in sein Auto gelegt zu haben.