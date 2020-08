Menschen in Sri Lanka zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen

Colombo (AFP) - In Sri Lanka sind die Menschen am Mittwoch zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. Experten befürchten, dass die Brüder Gotabaya und Mahinda Rajapaksa ihre Macht in dem südasiatischen Inselstaat weiter ausbauen und demokratische Grundrechte aushöhlen könnten. Sichert sich die Partei der Geschwister eine Zweidrittelmehrheit im Parlament, könnte sie unter anderem eine 2015 verhängte Beschränkung der Amtszeit des Präsidenten aufheben.

Mahinda (l.) und Gotabaya Rajapaksa © AFP

Die Rajapaksas gehören einer seit langem das Land führenden Politikerfamilie an, die seit dem vergangenen Jahr auf dem Weg zurück an die Macht ist: Im November gewann der 71-jährige Gotabaya die Präsidentschaftswahl. Der ehemalige Armeeoffizier, der von seiner eigenen Familie "Terminator" genannt wird, ernannte seinen älteren Bruder Mahinda zum Ministerpräsidenten des Landes. Dieser war 2015 als Präsident nach einer Revolte in der eigenen Partei wegen angeblicher Vetternwirtschaft und Korruption abgesetzt worden.