Paramilitärische Gruppen demnach von der CIA unterstützt

Menschenrechtsorganisation: Afghanische Milizen töten straflos Zivilisten

Kabul (AFP) - Von den USA unterstützte paramilitärische Gruppen in Afghanistan sind nach Angaben von Menschenrechtlern für die Tötung von Zivilisten bei nächtlichen Razzien sowie für das Verschwinden von Verdächtigen verantwortlich. Von der CIA unterstützte sogenannte Angriffsgruppen hätten sich bei nächtlichen Razzien schwerer Menschenrechtsverletzungen schuldig gemacht, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, in dem 14 Fälle zwischen Ende 2017 und Mitte 2019 dokumentiert sind.

Afghanische Sicherheitkräfte und Milizen in Ghasni © AFP

In vielen Fällen seien die zumeist in von den radikalislamischen Taliban kontrollierten Gebieten vorgenommen Razzien von Luftangriffen begleitet gewesen. Dabei seien "willkürlich und unverhältnismäßig" Zivilisten getötet worden. Manchmal seien Männer festgenommen worden, ohne dass den Familien gesagt worden sei, wo diese festgehalten würden.

"Im Zuge des verstärkten Vorgehens gegen die Taliban hat die CIA afghanische Truppen in die Lage versetzt, Gräueltaten zu verüben, darunter außergerichtliche Hinrichtungen und Verschwindenlassen", erklärte Patricia Gossman von HRW. "Von einem Fall zum anderen haben diese Truppen die Leute in ihrem Gewahrsam einfach erschossen und ganze Gemeinden dem Terror missbräuchlicher nächtlicher Razzien und wahlloser Luftangriffe ausgesetzt." Ein Diplomat sprach gegenüber HRW von "Todesschwadronen".

Die Milizen seien weitestgehend von der CIA rekrutiert, trainiert und ausgerüstet worden und würden von dem US-Geheimdienst überwacht, berichtete HRW weiter. Die Unterstützung der CIA für die geheimen Milizen geht bis in die Zeit des sowjetisch-afghanischen Krieges in den 80er Jahren zurück, als der Geheimdienst afghanische Rebellen im Kampf gegen die Sowjettruppen mit Geld und Ausrüstung unterstützte.