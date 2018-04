Bundeskanzlerin trifft albanischen Regierungschef Rama in Berlin

Merkel: Deutschland will Albanien bei weiteren Reformen für EU-Beitritt helfen

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Albanien vor der Entscheidung über mögliche EU-Beitrittsverhandlungen Unterstützung bei weiteren Reformen zugesichert. "Deutschland will unterstützen, Deutschland will hilfreich sein", sagte Merkel bei einem Treffen mit Albaniens Regierungschef Edi Rama am Mittwoch in Berlin. Die Kanzlerin bekräftigte ihre Überzeugung, dass "alle Staaten des westlichen Balkans eine europäische Perspektive" für eine Mitgliedschaft in der EU haben sollten.

Albaniens Regierungschef Edi Rama und Angela Merkel © AFP

Die EU-Kommission hatte sich vor einer Woche für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Mazedonien ausgesprochen. Beide Länder hätten in den vergangenen Monaten viel getan, hieß es. Von den sechs Westbalkan-Staaten gibt es bisher nur Beitrittsverhandlungen mit Serbien und Montenegro. Albanien und Mazedonien sind bisher nur Kandidaten ohne Verhandlungen.

Der Europäische Rat will Ende Juni über die Aufnahme der Beitrittsgespräche beraten. Bereits am 17. Mai gibt es ein Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU mit ihren Amtskollegen der sechs westlichen Balkanstaaten in Sofia.

Merkel und Rama wollten am Mittwoch über die Zukunft der Region sowie Albaniens Fortschritte bei den für einen EU-Beitritt notwendigen Reformen sprechen. Merkel lobte, dass das Land hunderte Staatsanwälte und Richter überprüft habe, um ein verlässliches Rechtssystem zu garantieren. Die Kanzlerin wollte zudem die Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität ansprechen.

Rama bedankte sich bei Merkel für ihre Unterstützung der westlichen Balkanstaaten auf dem Weg in die Europäische Union. Albanien habe es verdient, über den EU-Beitritt verhandeln zu können und wolle keine Zeit mehr verlieren.