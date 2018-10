Nach Hessen-Wahl keine erneute Kandidatur als CDU-Chefin und Kanzlerin

Merkel beginnt Rückzug von der politischen Bühne

Berlin (AFP) - Nach den dramatischen Verlusten für die Union bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern zieht sich Bundeskanzlerin Angela Merkel schrittweise von ihren politischen Ämtern zurück. Sie werde auf dem CDU-Bundesparteitag im Dezember nicht wieder für den Vorsitz kandidieren und auch nicht noch einmal als Kanzlerin antreten, sagte sie am Montag. Merkel begründete die Entscheidung auch mit den Querelen in der großen Koalition.

Angela Merkel © AFP

Zwei Wochen nach dem enttäuschenden Abschneiden der CSU bei der Landtagswahl in Bayern hatte die CDU bei der Hessen-Wahl am Sonntag 11,3 Prozentpunkte verloren und lediglich 27 Prozent erreicht. Es stehe außer Zweifel, dass die hessischen Christdemokraten "deutlich bessere Ergebnisse hätten erzielen können, wenn sie nicht unter dem negativen bundespolitischen Einfluss gestanden hätten", räumte Merkel ein. Es sei nicht möglich, jetzt "einfach zur Tagesordnung" überzugehen.

"Das Bild, das die Regierung abgibt, ist inakzeptabel", sagte Merkel. Wegen der dauernden Auseinandersetzungen habe die Sacharbeit der großen Koalition keine Chance, wahrgenommen zu werden. Daneben führte Merkel auch die "Verwerfungen zwischen CDU und CSU im Sommer" sowie die "quälend lange Regierungsbildung" als Grund an, jetzt "innezuhalten".

Die Entscheidung, den Parteivorsitz abzugeben und 2021 nicht für eine weitere Amtszeit als Bundeskanzlerin anzutreten, sei "das Ergebnis meines Innehaltens", sagte Merkel. Sie betonte mit Blick auf Spekulationen über einen Wechsel nach Brüssel zugleich, dass sie auch keine anderen politischen Ämter anstreben werde. Mit der Idee, den Parteivorsitz abzugeben, habe sie sich seit vor der Sommerpause getragen.

Eine Empfehlung für ihre Nachfolge wollte Merkel nicht abgeben. Sie bestätigte allerdings, dass CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in einer Sitzung des CDU-Bundesvorstands ihre Kandidatur ankündigten. Laut "Bild"-Zeitung hat auch der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz Interesse am CDU-Vorsitz.

CSU-Chef Horst Seehofer sagte zu Merkels Entscheidung, "im Moment ist das Bedauern im Vordergrund". Er und Merkel machten schon seit langer Zeit "fruchtbar" Politik miteinander. Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles betonte ihr gutes persönliches Verhältnis zu Merkel. Sie hoffe, dass sich sich die "gute Zusammenarbeit" auch nach dem Wechsel an der CDU-Spitze fortsetze.

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) bezeichnete das Abgeben des Parteivorsitzes als "starke, noble und richtige Entscheidung" Merkels. "Das ist eine tiefe Zäsur für die CDU."

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) äußerte sich erfreut darüber, dass Merkel zunächst Kanzlerin bleibt. Die Fraktion wolle nun alles daransetzen, gemeinsam mit Merkel "diese Wahlperiode zu einem Erfolg zu machen".

Die Linke hingegen forderte Merkel zum Rücktritt als Regierungschefin auf. "Ich finde es inkonsequent, wenn Angela Merkel nur ihren Parteivorsitz zur Verfügung stellt", sagte Parteichefin Katja Kipping. Auch die Parteichefs von FDP und AfD, Christian Lindner und Jörg Meuthen, riefen Merkel zum Rückzug als Kanzlerin auf.

Die Grünen zollten Merkel Respekt für ihre Verdienste als CDU-Parteivorsitzende. Sie habe "als erste Frau in diesem manchmal sehr männergeprägten Laden" die Parteiführung übernommen und 18 Jahre lang innegehabt, sagte Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Auch habe sie die CDU "für ein modernes Gesellschaftsbild" geöffnet. "Dafür zollen wir Frau Merkel unseren Respekt", sagte Baerbock.