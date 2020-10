Kanzlerin will sich über Situation vor Ort informieren

Merkel berät am Freitag mit elf Großstadt-Bürgermeistern über Corona-Lage

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Freitag mit den Bürgermeistern von elf deutschen Großstädten über die steigenden Corona-Infektionszahlen beraten. Die Kanzlerin wolle sich in der Video-Konferenz "über die Corona-Lage und die vor Ort eingeleiteten Maßnahmen informieren", teilte ein Regierungssprecher am Donnerstag in Berlin mit. Die Bürgermeister vertreten Städte, die derzeit besonders hohe Infektionsraten verzeichnen.

Kanzlerin Merkel © AFP

Teilnehmer des Gesprächs mit der Kanzlerin sind nach Informationen des "Spiegel" die Bürgermeister aus Berlin, Hamburg, Bremen, München, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Leipzig und Stuttgart. Nach Angaben des Regierungssprechers ist der Termin nicht presseöffentlich.