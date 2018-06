Merkel berät mit Jordaniens König Abdullah über Lage in der Region und Flüchtlinge

Amman (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt am Donnerstag mit dem jordanischen König Abdullah II. zusammen. Im Mittelpunkt der Gespräche in der Hauptstadt Amman sollen die Lage in der Region und die bilateralen Beziehungen stehen. Deutschland unterstützt Jordanien bei der Versorgung von fast 700.000 Kriegsflüchtlingen aus dem Nachbarland Syrien, die das haschemitische Königreich beherbergt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) © AFP

Merkel landete am Mittwochabend in Amman. Sie will auch mit Bundeswehrsoldaten zusammenkommen, die im Rahmen des multinationalen Einsatzes gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) dort stationiert sind. Ebenfalls auf dem Programm stehen der Besuch der deutsch-jordanischen Universität in Amman sowie eine Diskussion mit Studenten. Noch am Donnerstag reist Merkel in den Libanon weiter, wo sie zunächst vom amtierenden Regierungschef Saad Hariri empfangen wird. Am Freitag setzt Merkel ihre Gespräche in Beirut fort.