Merkel berät mit Kommunen über Flüchtlingsaufnahme

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) berät am Dienstag (14.00 Uhr) mit Vertretern der Kommunen über die Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland. An dem Gespräch nehmen Vertreter der kommunalen Spitzenverbände sowie Oberbürgermeister und Landräte teil.

Flüchtlingsmädchen auf Lesbos © AFP

Die Bundesregierung hatte sich bereit erklärt, aus humanitären Gründen ein begrenztes Kontingent von Flüchtlingen aus Griechenland in Deutschland aufzunehmen, insbesondere kranke Kinder und ihre Familien. Darüberhinaus wollen sich einzelne Bundesländer und Kommunen stärker engagieren und mehr Menschen aufnehmen. Die Bundesregierung hat allerdings betont, dass die Entscheidung darüber dem Bund obliege.